دستگیری 60 اراذل و اوباش معروف پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین ساجدی نیا صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از سرکلانتری هفتم پلیس تهران از اجرای طرح برخورد با مخلان نظم عمومی و اراذل و اوباش از صبح امروز خبر داد.

وی در این باره گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و درخواست های شهروندان این طرح اجرا و طی آن 60 نفر از مخلان نظم عمومی و اراذل و اوباش معروف بازداشت شدند.

ساجدی نیا تصریح کرد: هماهنگی های لازم برای اجرای طرح با مقام قضایی انجام شده است و پلیس با 27 جرم تعریف شده در طرح امنیت محله محور برخورد می کند.

وی با اشاره به برخورد پلیس با فروشندگان سلاح سرد افزود:طرح برخورد با این افراد در دستور کار پلیس قرار دارد و از امروز آغاز شده است.

رئیس پلیس تهران از شهروندان خواست در صورت مشاهده نقاط آلوده به فروش و توزیع مواد مخدر و معتادان خطرناک موضوع را با پلیس 110 درمیان گذاشته تا پلیس بتواند به درخواست مردم طبق برنامه های انجام شده رسیدگی کند.پلیس تهران بزرگ آمادگی دارد تا درمورد جمع اوری معتادان و خرده فروشان مواد مخدر مانند گذشته عمل کند. امیدواریم دستگاه های دیگر نیز وظایف خود را به درستی انجام دهند.

ساجدی نیا در پایان از اجرای مقتدرانه طرح های مذکور به صورت روزانه در سرکلانتری ها خبر داد.



