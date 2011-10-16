فعالیت انجمن های علمی گسترده تر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رهایی در هجدهمین گردهمایی انجمن مهندسان عمران ایران که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با بیان اینکه نقش مهندسان در آبادانی کشور غیرقابل انکار است، گفت: پیشرفتهای سه دهه اخیر کشور در بخشهای مختلف به دلیل وجود مهندسان فعال بوده است.

وی اظهار داشت: مهندسان با ایجاد زیربناها در راستای توسعه و آبادانی کشور توانسته اند جزء فعالترین و اثرگذارترین چهره های کشور بشمار روند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اشاره به انجمنهای علمی افزود: انجمنهای علمی پل میان مجموعه دانشگاهی و مجموعه حرفه ای را ایجاد می کنند که طبق برنامه پنجم توسعه قرار است این انجمنها فعالیتهای گسترده تری در راستای NGO و نهادهای غیردولتی انجام دهند.

به گفته رهایی، انجمنهای علمی می توانند ارتباط لازم با بخشهای تحقیق، توسعه و ایجاد تکنولوژی را در کشور ایجاد کنند.

وی با اشاره به فعالیتهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پروژه های صنعتی و ملی، گفت: ساخت پروژه پل صدر در سالهای 58 و 59 نمونه ای از تلاش دانشگاه در زمینه انجام پروژه های صنعتی و ملی از گذشته تاکنون بوده است.