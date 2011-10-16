خانواده مهمترین محور طرح تحول اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشار ظهر یکشنبه در جمع دست اندرکاران برنامه جامع خانواده پایدار با اشاره به رویکرد مناسب خراسان رضوی در اجرای این برنامه اظهار کرد: تمامی استان ها و استانداران به کنترل آسیب های اجتماعی که طلاق مهمترین آن محسوب می شوند، موظف شده اند.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی با اسناد بالادستی و برنامه های ملی، توصیه کرد تا از اجرای پروژه های موقتی پرهیز کرده و با استمرار در اجرای برنامه هایی مانند برنامه جامع خانواده پایدار آن را نهادینه کنید.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: استفاده و تجمیع ظرفیت های موجود کشور در حوزه خانواده و توجه به ساختارهای سنتی از نکات کلیدی است که باید در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.

هادی طالبیان مدیرکل امور جوانان خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: ترویج ازدواج به هنگام، آگاهانه و آسان و ساماندهی، زمینه سازی و حمایت از شکل گیری خانواده پایدار از مهمترین اهداف این برنامه است.

وی افزود: با اجرایی شدن کامل این برنامه در سال های آتی بتوانیم نمونه های موفق یک خانواده پایدار در کشور را داشته باشیم.