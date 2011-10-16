سفیر آمریکا در هرات/ کفشهایی که جلب توجه کرد!

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، "رایان کروکر" سفیر آمریکا در کابل امروز به هرات آمد تا ارگ تاریخی "اختیارالدین" این شهر را که چندی پیش بازسازی شده بود، افتتاح کند.

در جریان مراسم افتتاح، کفشهای کروکر برای حاضران جلب توجه کرد که کف یکی از آنها به شدت ساییده شده بود.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، سفر کروکر به هرات در حالی انجام شده که از یک ماه پیش تدابیر امنیتی شدیدی در این شهر برقرار شده بود.

خبرنگار مهر می گوید تدابیر نیروهای آمریکایی برای تامین امنیت سفیر کشورشان به حدی بود که هیچ فرد غیر دولتی نمی توانست به کروکر نزدیک شود.



رایان کراکر سه ماه پیش به عنوان سفیر آمریکا در افغانستان تعیین شده بود.