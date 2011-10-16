رامین رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار هفته آینده برابر شهرداری تبریز تصریح کرد: صبای قم شرایط حساسی در جدول ردهبندی مسابقات لیگ برتر دارد و برای ماندن در مکانهای بالای جدول تلاش میکند و باید از این دیدار سه امتیاز بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه در دیدار با شهرداری تبریز بازی سخت و نزدیکی در پیش داریم، ادامه داد: در حال حاضر هیچ تیمی نمیتواند به کسب پیروزی در هر مسابقهای مطمئن باشد اما کادر فنی صبا تواناییهای تیم را به خوبی شناخته است، ضمن اینکه با اطلاع کافی از تیم حریف به دنبال کسب پیروزی هستیم.
هافبک تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: حریف ما در هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور یعنی تیم شهرداری تبریز در این فصل تیم پرنوسانی است، زیرا آنها گاهی مانند هفته دهم که دو بر صفر ملوان را بردند نتایج خیرهکنندهای کسب کردهاند و در برخی موارد هم شبیه به شکست سنگین مقابل همشهری خود تراکتور سازی تبریز خوب نتیجه نگرفتهاند.
وی با بیان اینکه از این مسابقه به بعد قطعا تیم صبا شرایط مطلوب گذشته را تکرار خواهد کرد، افزود: صبای قم با کسب امتیازات لازم در بازیهای باقیمانده در لیگ از جمله دیدار حساس برابر تیم شهرداری تبریز خود حتما باخت دو هفته گذشته را جبران خواهد کرد و قطعا به راحتی امتیاز از دست نمی دهیم.
رضائیان افزود: صبای قم تا این هفته پنج بازی در خانه برگزار کرده است که با کسب نتیجه پیروزی در سه بازی متوالی همراه بوده است، بنابراین تلاش میکنیم در دیدار هفته یازدهم به دنبال کسب چهارمین برد خود در دیدارهای خانگی باشیم.
وی همچنین در ادامه با اشاره به بازی هفته دهم صبای قم برابر ذوب آهن اصفهان، اظهار داشت: تیم صبا در این دیدار بازی بسیار خوبی ارائه کرد و همه بازیکنان برای این بازی از آمادگی لازم برخوردار بودند اما در روزی که بخت با صبا یار نبود، نتوانستیم نتیجه بگیریم.
هافبک تیم فوتبال صبای قم یادآور شد: ما بازیهای سختی را پیش رو داریم ولی همه بازیکنان صبا همدل شدهاند که با پیروزی در بازی بعد با شهرداری تبریز، صبای قم را بار دیگر به روند موفقیت آمیز گذشته درر یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور باز گردانند.
وی با اشاره به وضعیت خود در تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: در دیدار با ذوب آهن به دلیل اینکه در تمرینات پیش از بازی آسیب دیده بودم، به صلاحدید کادر فنی حضور نداشتم اما با رفع مصدومیت در تمرینات حضور خواهم یافت تا آماده بازی بعد شوم.
تا پایان هفته دهم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور صبای قم با کسب 19 امتیاز بعد از تیم های نفت تهران، استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز در مکان چهارم جدول رده بندی قرار دارد.
قم - خبرگزاری مهر: هافبک تیم فوتبال صبای قم گفت: تیم ما چیزی از دست نداده است و در بازی هفته یازدهم با شهرداری تبریز قطعا نتایج دو هفته اخیر را جبران می کنیم.
رامین رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار هفته آینده برابر شهرداری تبریز تصریح کرد: صبای قم شرایط حساسی در جدول ردهبندی مسابقات لیگ برتر دارد و برای ماندن در مکانهای بالای جدول تلاش میکند و باید از این دیدار سه امتیاز بگیرد.
نظر شما