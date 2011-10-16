اختصاص حداقل 50 درصد از سرانه مدارس به امور پرورشی

به گزارش خبرنگار مهر، زکریا یازرلو در حاشیه دومین نشست از پنجمین دوره مجلس دانش آموزی که روز یکشنبه در ساختمان مجلس شورای اسلامی قدیم برگزار شد، در پاسخ به پرسش مهر مبنی براینکه سرانه پرورشی دانش آموزان در سال تحصیلی جاری چه میزان است، گفت: از مجموعه سرانه ای که در اختیار مدارس قرار می گیرد حداقل باید 50 درصد به امور فرهنگی و تربیتی، اردویی و مشاوره ای اختصاص یابد.

وی ادامه داد: همچنین برای ارائه تسهیلات بیشتر در امور پرورشی با وزارت کشور تفاهم نامه ای امضاء کردیم تا استانداری ها مدارس را برای ارتقای شاخصهای فرهنگی و تربیتی مورد حمایت بیشتری قرار دهند.

معاون پرورشی و امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس را فرصت مناسبی برای آزاد سازی فضا برای فعالیتهای پرورشی عنوان کرد و گفت: همچنین یک نوبته شدن بیش از 12 هزار مدرسه موجب شده نوبت عصر مدارس محل مناسبی برای تشکیل کانونهای فرهنگی و تربیتی شود.

یازرلو ادامه داد: البته برگزاری کلاسهای فرهنگی و تربیتی در روزهای پنجشنبه براساس تقاضای دانش آموزان و والدین آنها تشکیل می شود و در غیر این صورت کلاسی برگزار نخواهد شد.