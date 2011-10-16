هشت گروه نمایشی در جشنواره تئاتر سیستان و بلوچستان شرکت می کنند

عباس دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنچ گروه نمایش از زاهدان و از شهرستان های ایرانشهر، خاش و زابل هر کدام یک گروه نمایش در بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان سیستان و بلوچستان شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه جشنواره تئاتر استان از 25 مهرماه آغاز می شود، گفت: این جشنواره به مدت سه روز در دو سالن تئاتر شهر و اشراق در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود که در این دوره از جشنواره سه داور به همراه داور ناظر کار قضاوت را برعهده دارند.

وی افزود: از بین هشت گروه نمایشی راه یافته به جشنواره استانی دو گروه نمایشی برتر به جشنواره منطقه هرمزگان راه پیدا می کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: 14 گروه نمایش در این دوره از جشنواره تئاتر استان شرکت کردند که در نهایت هشت گروه توسط هیئت بازبینی انتخاب شدند.

ی گفت: اعترافات در مورد زنان به کارگردانی رامین رخ فروز، کبوتری ناگهان به کارگردانی خانم آناهیتا ریسباف، قورباغه و مرا ببوس شاهزاده به کارگردانی مهدی تقی زاده، سودابه و سیاوش به کارگردانی ابوالفضل هاشمی و آبی به رنگ دریا به کارگردانی علی جامی پنج گروه نمایش انتخاب شده از زاهدان هستند که در مرحله استانی شرکت می کنند.

وی افزود: ایستاده تا مقصد، قطار جنوب و اسماعیل، اسماعیل به ترتیب از ایرانشهر، زابل و خاش سه گروه نمایشی دیگر هستند که در این دوره از جشنواره استانی شرکت می کنند.