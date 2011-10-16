بانوان قمی به دو مدال لیگ برتر دو و میدانی بانوان دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست از فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر دو و میدانی بانوان باشگاه‌های کشور در مواد مختلف به مدت دو روز با شرکت برترین بانوان دو و میداین کار کشور در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.



در این مسابقات با درخشش ملیحه بختی بانوی توانمند و شایسته دو و میدانی قم، این ورزشکار ارزنده با زمان یک ساعت و یک دقیقه و 36 صدم ثانیه در رقابت‌های رشته پیاده‌روی بعد از آمنه صفوی از قزوین موفق به کسب مقام نایب قهرمانی و تکرار موفقیت‌های سال گذشته خود شد.



این موفقیت در حالی به دست آمد که در ادامه مرحله نخست پیکارهای لیگ دو و میدانی باشگاه های کشور در رشته 100 متر مانع چهار‌گانه نیز نماینده اعزامی تیم بانوان قم هانیه فیضی بود که با زمان 19 ثانیه و 56 صدم بعد از دو نماینده استان فارس در جایگاه سوم قرار گرفت.



در ترکیب تیم دو و میدانی بانوان هیئت دو و میدانی استان قم به ترتیب مواد مختلف خانم‌ها ملیحه بختی، فیضی، محمدی، مرادی، حبیبی، عرب، مظفری و شفیعی در نخستین مرحله رقابت‌های لیگ دو و میدانی بانوان باشگاه‌های کشور شرکت کردند.



در پایان این رقابت ها در رشته 10 کیلومتر پیاده روی آمنه صفوی از قزوین، ملیحه بختی از قم و زهرا جعفر آبادی از قزوین، در ماده 100 متر مانع چهارگانه زهرا اسد زاده و زهرا محمدی از فارس و هانیه فیضی از قم اول تا سوم شدند.



در ماده 100 متر مانع سپیده توکلی از دانشگاه آزاد، الناز کمپانی از فارس و جمیله صیفی از شهردای ساوه و در پنج هزار متر زهرا علی اکبری از دانشگاه آزاد، اکرم اسدی از همدان و حمیده جوان از خراسان رضوی اول تا سوم شدند.



در ماده پرش ارتفاع چهارگانه زهرا اسدزاده و زهرا محمدی از فارس و زهرا رحمانی از خراسان رضوی و در ماده 1500 متر فهیمه کلهر از دانشگاه آزاد، سحر مصیب زاده از بوشهر و آیدا قاسمی از دانشگاه آزاد عناوین برتر را کسب کردند.



این در حالی است که در پرتاب نیزه امینه امیری از گلستان، سمیرا حاتمی راد از خراسان رضوی و در400 متر مانع مونا حاج محمدی از همدان پریسا بذری از فارس و زهره میری دیگر شرکت کننده فارس موفق به کسب مقام های برتر شدند.



اما در پایان مرحله نخست از فصل جدید مسابقات لیگ برتر دو و میدانی بانوان باشگاه‌های کشور، در نتایج تیمی و رده بندی نهایی، تیم بانوان دو و میدانی دانشگاه آزاد مرکز با 109 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت، تیم دو و میدانی بانوان فارس با کسب 78 امتیاز دوم شد و تیم بانوان دو و میدانی خراسان رضوی با 67 امتیاز در ده سوم قرار گرفت، ضمن اینکه همدان با 66، کرمان با 33، گلستان و قم با 31 و گیلان با 29 امتیاز در رده های بعدی جای گرفتند.

