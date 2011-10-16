آجرلو تنها نماینده زن ایران در اجلاس مجمع بین المجالس

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج ، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها نماینده بانوان ایرانی به اتفاق هیئت بلند پایه پارلمانی، علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی رادر سفربه سوئیس همراهی کرد تا در یکصد و بیست و پنجمین اجلاس مجمع بین المجالس جهانی شرکت نماید.

اجلاس یکصد و بیست و پنجمین مجمع بین المجالس طی روزهای 24 تا 27 مهر ماه در برن سوئیس برگزار می شود و درآن نمایندگان مجالس بیش از 130 کشور جهان از جمله گروه بین المجالس جمهوری اسلامی ایران به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی روز جهانی می پردازند.

فاطمه آجرلو که برای چندمین بار حضور در این اجلاس را تجربه می کنددر گفتگو با خبرنگارمهر، ضمن تشریح برنامه های سفر هیئت بلند پایه پارلمانی ایران، یکی ازمورد بررسی در این اجلاس را موضوع مالکیت زنان در عرصه جهانی برشمرد و دراین خصوص گفت: خوشبختانه دین مبین اسلام درخصوص زنان و حوزه مالکیت آنان ،تعاریف کاملاً جامع و روشنی عرضه نموده که انشاء الله با اتکا به این مبانی سعی خواهیم نمود تا دیدگاه روشن خود و کشورمان را به نمایندگان حاضر در این اجلاس ارائه نماییم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دستاوردهای دوره پیشین اجلاس مجمع بین المجالس جهانی را کاملاً مثبت دانست و در این خصوص اضافه کرد: یکی از موارد بسیار مهم در اجلاس پیشین توجه به مقابله با موضوع برده داری نوین از زنان بود؛ درهمین زمینه و در کارگروهی ویژه بسیاری از زوایای امرمورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان کشورهای مختلف دغدغه ها و راهکارهای خود را بیان نموده و مقرر گردید تا با پیگیری موضوع ،آسیب شناسی حقیقی در این باره صورت پذیرد.

آجرلو بیان کرد: مواردی همچون، بیداری اسلامی و خشونتی که در جریان انقلاب های اخیر در منطقه متوجه زنان بوده و همچنین زنان به عنوان قربانیان خشونت در جوامع بشری دیگر موارد مطروحه در این اجلاس میباشند که نمایندگان مجالس کشورهای عضو به آن خواهند پرداخت.

وی در پایان افزود: امیدواریم که در این سفر نیز به عنوان یک شهروند ایرانی فارغ از هرنوع گرایش گام نوینی را در راستای بر قراری عدالت جهانی برداریم.