کپی برداری از فرش کرمان در چین ادامه دارد/ کاهش تولید فرش کرمانی

محمدرضا وزیری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت کنونی صنعت فرش کرمان اظهار داشت: در حال حاضر تولید فرش در کرمان نسبت به گذشته بسیار افت کرده است.

وی تصریح کرد: در این شرایط و با این رکود در بازار ایران، کشورهایی همانند چین، هند و پاکستان چون کارگر ارزان دارند در حال کپی برداری از فرش کرمان هستند.

وزیری گفت: در این وضعیت، شانس بزرگی که داریم این است که منطقه کرمان از نظر پشم و ریس بی نظیر است و در دنیا مشابه این پشم وجود ندارد بیشتر هم به دلیل دوامی که دارد تا جایی که حتی بعد از 50 سال هم لطمه ای نمی بیند.

رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف کرمان همچنین با تاکید بر مقرون به صرفه نبودن تولید فرش و قالی در شرایط فعلی اظهار داشت: اما اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است می توان آن را به فال نیک گرفت.

وزیری در توضیح این مطلب بیان داشت: ما در حال حاضر در حال تولید قالی هستیم که از نظر کیفیت در 150 سال اخیر چنین چیزی را نداشته ایم.

وی تصریح کرد: چون مواد اولیه بسیار گران است اغلب بافندگان به "به بافی" روی آورده و این کار باعث می شود که تا یک دهه آینده قالی کرمان اسم و آوازه گذشته خود را دوباره به دست آورد.

وزیری گفت: این قالیها با رنگ گیاهی و رجهای بالایی در حال بافت است و هر یک قالی که الان در حال تولید است با هزار متر قالی که آبروی ما را در دنیا برد برابری می کند.

این فعال صنعت قالی در کرمان یکی دیگر از مشکلات این حوزه را کپی برداری از نقش طراحان فرش دستباف عنوان کرد و گفت: بدترین موردی که فرش کرمان دارد این است که کلیه نقش هایی که بیش از 150 سال طراحان و نقاشان ما آن را آماده کرده اند و تولید ما به دلیل این طرحها مشهور شده، فرش ماشینی کپی برداری و نقشه برداری کرده می کند.

وزیری ادامه داد: در این باره بارها و بارها پیگیری کرده ایم اما دادمان به جایی نرسید و به ما گفته می شود قانونی در این زمینه نداریم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به راحتی در رادیو و تلویزیون فرش ماشینی را به گونه ای تبلیغ می کنند که بهتر و مرغوب تر از فرش دستباف است و این به عقیده من توهین به این هنر و صنعت ارزشمند است.

