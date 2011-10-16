۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

کلنگ ساخت دانشکده فنی و مهندسی تاکستان به زمین زده شد

تاکستان - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور استاندار قزوین کلنگ ساخت دانشکده فنی و مهندسی تاکستان به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور احمد عجم استاندار قزوین، امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاه های بین المللی امام خمینی(ره) و دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان و فرماندار این شهرستان عملیات احداث دانشکده فنی و مهندسی تاکستان آغاز شد.
 
این دانشکده در زمینی به مساحت سه هکتار با زیربنای دو هزار و 400 مترمربع در سه طبقه و در مدت 18 ماه ساخته می شود. 
 
برای ساخت دانشکده فنی و مهندسی تاکستان در فاز اول یک میلیارد و 350 میلیون تومان هزینه خواهد شد.
 
برای اجرای طرح توسعه این دانشکده شش هکتار زمین پیش بینی شده است.
 
این دانشکده در ضلع شمالی دانشگاه پیام نور در جاده کمربندی تاکستان احداث خواهد شد.
