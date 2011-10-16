اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به مصاف تیم صنعت نفت آبادان خواهد رفت.



در حالی که دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و شهرداری تبریز از هفته یازدهم نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 روز شنبه سی ام مهرماه به میزبانی صبای قم در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار می‌شود، اما صبای قم در هفته دوازدهم این رقابت ها در خارج از خانه مقابل صنعت نفت آبادان صف آرایی می‌کند.



بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال در این دیدار حساس از هفته دوازدهم مسابقات دور رفت لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور تیم های صبای قم و صنعت نفت آبادان روز هشتم آبان ماه در ورزشگاه تختی آبادان با یکدیگر دیدار می‌کنند.



رویارویی صبای قم با حفاری ملی ایران در لیگ برتر فوتسال



تیم فوتسال صبای قم در هفته هشتم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به مصاف تیم حفاری ملی ایران خواهد رفت.



در حالی که مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور بعد از انجام دیدارهای هفته هفتم از نیم فصل نخست خود، به دلیل حضور تیم ملی فوتسال کشورمان در تورنمنت جایزه بزرگ برزیل ملقب به جام جهانی کوچک، با تعطیلی اجباری رو به رو شده است، صبای قم برای بازی هشتم خود با حریف خوزستانی زمان زیادی در اختیار دارد تا آمادگی بیشتری کسب کند.



دیدار دو تیم صبای قم و حفاری ملی ایران در هشتمین هفته از نیم فصل نخست سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به میزبانی تیم حفاری ملی ایران در سالن گاز شهر اهواز و در حضور تماشاگران این تیم برگزار می‌شود.



رفع مصدومیت رضائیان برای بازی صبا و شهرداری



مدافع جوان تیم فوتبال صبای قم با رفع مصدومیتش می تواند صبای قم را در دیدار هفته یازدهم مقابل شهرداری تبریز همراهی کند.



در حالی که صبا مقابل ذوب آهن چهار بازیکن را به دلیل محرومیت و مصدومیت در اختیار نداشت و یکی از آنها رامین رضائیان در کنار حامد لک، سهراب بختیاری زاده و وحید حمدی نژاد بود، بازگشت بازیکنان مصدوم تیم صبای قم موجب خواهد شد تا کادر فنی برای انتخاب ترکیب دلخواه دیدار با شهرداری تبریز دستشان بازتر بوده و تیم صبا نیز با انگیزه بازیکنان در دیدار حساس عصر روز شنبه سی ام مهر ماه برابر تیم فوتبال شهرداری تبریز بازی خوبی را به نمایش بگذارد.



صبای قم در حالی به مصاف با شهرداری تبریز می‌رود که از 10 مسابقه قبل خود در یازدهمین دوره بازی‌های لیگ برتر فوتبال تاکنون شش پیروزی، یک تساوی و سه شکست کسب کرده است که از این تعداد مسابقه، پنج بازی را در خانه و پنج بازی را در زمین حریفان لیگ برتر به میدان رفته است.

