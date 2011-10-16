نمایشگاه عکس، پوستر و مواد تبلیغاتی "یه حبه قند" آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از استقبال از نمایشگاههای عکس پوستر و مواد تبلیغاتی فیلم "یه حبه قند" در شیراز و اصفهان، این نمایشگاه ازدوشنبه 25 مهرماه در سینما آزادی آغاز به کار میکند.
پوسترهایی را که دراین نمایشگاهها عرضه میشود، عباس کیارستمی، آرش صادقی و بهزاد خورشیدی طراحی کردهاند. عکسهای فیلم را نیز علی نیکرفتار گرفته است. در جشن سینمای ایران، آرش صادقی به خاطر طراحی پوستر "یه حبه قند" دیپلم افتخار و علی نیکرفتار به خاطر عکسهای این فیلم تندیس جشن سینمای ایران را دریافت کردند.
فیلم سینمایی "یه حبه قند" تازهترین ساخته رضا میرکریمی و تولید حوزه هنری سازمان تبلیغات، از 20 مهرماه در تهران و شهرستانها، در گروه سینما استقلال اکران خود را آغاز کرده که تاکنون با استقبال رو به رو شده است.
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