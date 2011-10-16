محمد مهدی مقدادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این فعالیت با همکاری سازمان یونیسف ایران در سومین مدرسه بین المللی حقوق و به منظور ارتقای حقوق کودکان و بررسی راهکارهای حمایت از آنان انجام میشود.
وی با بیان اینکه کودکان هدیه پروردگار به والدین هستند اظهار داشت: متأسفانه برخی از خانوادهها قدر این نعمت الهی را نمیدانند و در اقداماتی غیر انسانی دست به آزار کودکان میزنند.
دبیر علمی سومین مدرسه تخصصی حقوق بر وظیفه مسلمانان نسبت به دفاع حقوق پایمال شده کودکان تاکید کرد و افزود: احترام به شخصیت و حقوق کودکان در جای جای دین ما آمده و این امر به خوبی اهمیت مسئله را برای ما آشکار می کند.
رسیدگی رایگان به مشکلات حقوقی مردم
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: کلینیک حقوقی دانشگاه مفید تلاش کرده تا در کنار رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم به صورت رایگان و آموزش فنی دانشجویان با مباحث حقوقی به تأسیس مدرسه تابستانی حقوق با مباحث روز دنیا بپردازد.
مقدادی با تاکید بر اینکه مدرسه حقوق برای سومین سال متوالی اقدام به برگزاری کلاس در مدرسه تابستانی حقوق کرده است ادامه داد: این کلاسها با استقبال دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق برگزار میشود.
وی در ادامه با اشاره به زمان برگزاری کلاسها در فصل تابستان ابراز داشت: امسال به دلیل تقارن نیمی از تابستان با ماه مبارک رمضان و تأخیر سفر اساتید خارجی برای شرکت در سومین مدرسه بینالمللی حقوق، زمان برگزاری این کلاسها به فصل پاییز موکول شد.
حضور مدیر موسسه کمک به کودکان آلمان در دوره آموزش
رئیس کلینیک حقوقی دانشگاه مفید اظهار داشت: مباحث کلاس در این دوره به کودکان و حقوق آنان اختصاص دارد و اساتید برجستهای چون جرج ارمان مدیر موسسه کمک به کودکان آلمان در آن حضور دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم اضافه کرد: این مدرسه از 25 تا 27 آبان ماه با 8 نشست تخصصی در دو نوبت صبح و عصر، به مدت 36 ساعت و به صورت کارگاهی راههای مختلف رسیدگی به حقوق کودک را بررسی و آموزش میدهد.
دبیر علمی سومین مدرسه بینالمللی تخصصی حقوق، موضوعات مورد بحث این مدرسه را کودکان قربانی خشونت، کودکان بزه دیده و بزهکار، کودکان فراموش شده، بهرهکشی از کودکان وکالت برای کودکان، و قاچاق کودکان عنوان کرد.
آخرین فرصت ثبت نام پایان مهرماه
مقدادی آخرین فرصت برای ثبتنام در سومین مدرسه بینالمللی حقوق را پایان مهرماه اعلام کرد و گفت: علاقهمندان به شرکت در این مباحث میتوانند در کلینیک حقوقی دانشگاه مفید حاضر و یا به آدرس www.lcmu.ir مراجعه کنند.
یادآور می شود: شرکتکنندگان در این مدرسه در پایان گواهینامه معتبر دریافت میکنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم از ارائه راهکارهای حمایت از کودکان در سومین مدرسه تابستانی حقوق در قم خبر داد.
محمد مهدی مقدادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این فعالیت با همکاری سازمان یونیسف ایران در سومین مدرسه بین المللی حقوق و به منظور ارتقای حقوق کودکان و بررسی راهکارهای حمایت از آنان انجام میشود.
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