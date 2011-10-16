پوشش برنامه غربالگری بینایی در خراسان رضوی از میانگین کشوری بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حاجی‌پور صبح یکشنبه در نشست ارزشیابی برنامه‌ غربالگری تنبلی چشم در بهزیستی در آستانه اجرای این برنامه در آبان ماه جاری اظهارکرد: در حالی که بهزیستی کشور میانگین پوشش برنامه در سال 90 را 70 درصد کودکان واجد شرایط در نظر گرفته، پوشش کودکان در این استان در سال گذشته به 95 درصد رسید که در کشور بی‌سابقه است.

سنجش بینایی در پایگاه های دائمی انجام می شود

وی با بیان اینکه در سال 90، گروه هدف این برنامه از طیف یک تا شش ساله به سه تا شش ساله تغییر یافته است، گفت: بر اساس راهبرد ترسیم شده‌ امسال سازمان بهزیستی، رویکرد برنامه‌ غربالگری تنبلی چشم،‌ به سمت دائمی شدن آن و خروج از شکل طرح برای ایام خاصی از سال است.

وی با تأکید بر اینکه بعد از 15 سال اجرای طرح، مردم به اندازه‌ لازم در خصوص ضرورت اجرای این برنامه به آگاهی دست یافته‌اند، اظهار داشت: اکنون باید تلاش کنیم که خانواده‌ها کودکان خود را در طول سال به پایگاه‌های دائمی معاینه‌ تنبلی چشم ببرند و این را جزو کارهای ضروری و قطعی تربیتی و آموزشی فرزندشان قرار دهند.

وی با ابراز تأسف از اینکه در سال 89 سطح پیگیری امور مربوط به کودکانی که مشکوک یا مبتلا به تنبلی چشم بوده‌اند 55 درصد بوده است، تأکید کرد: امسال باید این سطح به 100 درصد برسد.

حاجی‌پور گفت: این به آن معنی است که کارشناسان بهزیستی و پایگاه‌های سیار و دائمی غربالگری، خانواده‌ها را ترغیب به پیگیری قطعی بینایی فرزندشان کنند و آنها را نسبت به نابینایی احتمالی وی در صورت عدم پیگیری کار، آگاه کنند.

کارشناس برنامه‌ غربالگری تنبلی چشم بهزیستی خراسان رضوی نیز در این نشست افزود: در کل استان در سال گذشته 206 هزار کودک یک تا شش ساله در استان مورد غربال قرار گرفته‌اند که حدود 95 درصد جامعه‌ هدف را شامل می‌شود.

پایگاه های دائمی سنجش بینایی در کل استان ایجاد می شود

نرگس ژیان عابد با بیان اینکه تاکنون به دلیل کمبود پایگاه‌های دائمی غربالگری در استان، اقبال و گرایش مردم بیشتر به سمت پایگاه‌های غیر دائمی بوده است، گفت: امسال پایگاه‌های دائمی سنجش بینایی در تمامی شهرستان‌های استان تأسیس می‌شود و تأکید بهزیستی بر این است که مردم از این پایگاه‌ها برای سنجش بینایی فرزندان‌شان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه پوشش معاینه‌ کودکان در پایگاه‌های دائمی در سال 89 نسبت به سال قبل از آن 9 برابرشده است، تاکید کرد: پوشش کل طرح در استان نیز از 70 درصد کودکان در سال 88 به 95 درصد در سال 89 رسیده که بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ برنامه در سطح کشور بوده و امید می‌رود که امسال بتوان این آمار را به 100 درصد کودکان واجد شرایط رساند.

وی با یادآوری اینکه تعداد کودکان مبتلا به تنبلی چشم در کل استان در سال گذشته 975 نفر بوده است، گفت: به عبارت دیگر میزان شیوع این بیماری در سطح استان بین 5 تا 6 دهم درصد است که از میانگین کشور و جهان پایین‌تر است.

وی عملکرد شهرهای خلیل‌آباد، خواف، درگز و سبزوار در زمینه غربالگری تنبلی چشم کودکان را خیلی خوب توصیف کرد و افزود: این شهرها نسبت به سال 88 دو برابر پوشش معاینه داشته و کاشمر در این خصوص به سه برابر سال قبل رسیده است.