مردم در سرعت بخشیدن به آمارگیری ماموران سرشماری همکاری کنند

محمد تکلوزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در هفتمین دوره انجام سرشماری نفوس و مسکن بازه زمانی مشخصی برای حضور ماموران به منظور اخذ اطلاعات از خانوارها در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: براین اساس اگر خانواری در زمان مشخص شده، حضور نداشته باشد فرم اطلاعیه خانوارهای غایب صادر می شود که در آن شماره تلفنی داده و از خانوار مربوطه تقاضا می شود با مامور سرشماری تماس گرفته و زمان حضور خود را اعلام کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان گفت: چهار هزار و 800 نفر مامور در دو هزار و 70 حوزه، کار آمارگیری در استان کرمان را در هفتمین سرشماری نفوس و مسکن انجام می دهند.

تکلوزاده ادامه داد: در این طرح برای هر مامور در منطقه شهری 400 خانوار و در منطقه روستایی380 خانوار در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان همچنین ضمن تاکید بر همکاری مردم با ماموران سرشماری بیان داشت: دغدغه ما سرعت در پاسخگویی است که به همین منظور از خانواده ها تقاضا می شود اطلاعاتی همچون کارت ملی، شناسنامه و ‌کدپستی را در دسترس داشته باشند.

وی گفت: حتما از ماموران سرشماری کارت شناسایی خواسته شود و به این نکته نیز توجه شود که ماموران شرکت کننده در هفتمین سرشماری نفوس و مسکن لباس فرم مخصوصی دارند که به راحتی قابل تشخیص است.

