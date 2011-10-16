اخبار کوتاه از سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان یزد در اداره کل تبلیغات اسلامی این استان برگزار می شود.

کارشناس تشکلهای دینی این اداره کل اظهار داشت: در بیست و دومین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان پیرامون برگزاری دعای عرفه، عید سعید غدیر خم و برنامه های عزاداری ماه محرم بحث و تبادل نظر خواهد شد.

حجت الاسلام حسین زارع ارنانی افزود: این جلسه ساعت هشت صبح روز سه شنبه 26 مهرماه با حضور اعضا در محل سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد برگزار می شود.

گشایش نمایشگاه آثار منتخب تایپوگرافی پوستر "اسماء الحسنی"

نمایشگاه آثار برگزیده هنرمندان مطرح کشوری در زمینه تایپوگرافی پوستر "اسماءالحسنی" در نگارخانه حوزه هنری استان یزد گشایش یافت.

در این نمایشگاه 31 اثر منتخب طراحی گرافیک نامهای مبارک خداوند از هنرمندان برجسته کشور به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا 28 مهرماه صبح و عصر در محل نگارخانه حوزه هنری استان یزد واقع در خیابان آیت الله کاشانی، کوچه آزادی برای بازدید علاقمندان دایر است.

برگزاری مراسم معارفه روحانی هجرت روستای نایبند

مراسم معارفه حجت الاسلام محمد امین عارفی روحانی هجرت روستای نایبند با حضور مسئول اداره تبلیغات اسلامی، امام جمعه، بخشدار و مسئولان بخش دیهوک و مردم روستای نایبند برگزار شد.

‌در این مراسم حسن خانی دهیار روستای نایبند به فعالیتهای حجت الاسلام احمد زنگویی روحانی مستقر سابق در این روستا پرداخت و ابراز امیدواری کرد: به همت و برکت وجود روحانی مشکلات و کمبودهای فرهنگی در این روستا کاهش یابد.

حجت الاسلام مرتضایی با بیان فضیلتهای تبلیغ دین مبین اسلام در نقاط محروم افزود: این مهم با مسائل مادی غیر قابل جبران است.

وی اظهار امیدواری کرد: با همت و توجه مسئولان، مشکلات استقرار و تبلیغ در مناطق محروم کاهش یابد.

حضور شاعر آیینی و مداح اهل بیت استاد سید رضا موید خراسانی در بافق

در این جلسه ادبی که به همت موسسه فرهنگی ومذهبی بیت الرضا (ع) شهرستان بافق برگزار شد امام جمعه، کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی و جمعی از مداحان شهرستان حضور داشتند.

در این جلسه ادبی که به همت موسسه فرهنگی و مذهبی بیت الرضا (ع) شهرستان بافق برگزار شد، امام جمعه، کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی و جمعی از مداحان شهرستان حضور داشتند.

در این مراسم شاعر اهل بیت، سید رضا موید خراسانی پیرامون فضایل اهل بیت (ع) خصوصا امام رضا (ع) به شعر خوانی پرداخت.