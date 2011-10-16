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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

در جلسه چهارشنبه نقد/

«کسی برای قاطر مرده گریه نمی‌کند» به بوته نقد می‌رود

«کسی برای قاطر مرده گریه نمی‌کند» به بوته نقد می‌رود

مجموعه داستان «کسی برای قاطر مرده گریه نمی‌کند» آخرین کتاب محمدجواد جزینی چهارشنبه 27 مهر در جلسات نقد چهارشنبه نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ این جلسه نقد چهارشنبه به نقد و بررسی آخرین کتاب محمد جواد جزینی اختصاص دارد. این مجموعه داستان که با عنوان «کسی برای قاطر مرده گریه نمی‌کند» سال گذشته توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است.

جزینی در این کتاب برخلاف آثار قبلی‌اش که در آن‌ها به طور مشخص به جنگ می‌پرداخت، به عوارض و تبعات جنگ در جامعه پرداخته است. داستان‌های مجموعه بسیار کوتاه هستند و جزینی برای نوشتنشان از شیوه مینی‌مالیستی بهره برده است. این کتاب 21 داستان کوتاه را در بر می‌گیرد.

محمد حسینی، هادی نودهی، قباد آذرآیین، ابراهیم مهدی زاده، پوریا فلاح و دیگر نویسندگان و منتقدان در این جلسه حضور خواهند داشت.

این برنامه روز چهارشنبه 27 مهر، از ساعت 17 در محل کتابسرای روشن به نشانی خیابان سمیه‌، نرسیده به تقاطع خیابان مفتح برگزار می‌شود.

کد مطلب 1434430

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