به گزارش خبرنگار مهر، پس از چهار روز رقابت نزدیک و فشرده 1167 کاراته‌کا از 81 کشور جهان در "مالکا"ی مالزی در نهایت تیم مصر موفق شد با کسب هشت مدال طلا، سه نقره و چهار برنز عنوان قهرمانی را کسب کند.

تیم ایران با کسب دو مدال طلا، یک نقره و شش برنز در مجموع دو بخش پسران و دختران و در رده بندی نهایی عنوان پنجم را به خود اختصاص داد. در این رده بندی ترکیه با کسب چهار مدال طلا، پنج نقره و یک برنز نایب قهرمان شد و ژاپن با دستیابی به پنج مدال طلا، سه نقره و سه برنز عنوان سوم را به خود اختصاص داد. فرانسه نیز با کسب 2 مدال طلا، سه نقره و هفت برنز بالاتر از ایران در رتبه چهارم ایستاد.

تیم ایران در رده بندی غیررسمی بخش پسران بعد از مصر نایب قهرمان شد. در این بخش تیم‌های ژاپن و ترکیه سوم و چهارم شدند.

برای تیم ایران در هفتمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان مسعود پرویز و بهمن عسگری دو نشان طلا، سجاد حیاتی یک مدال نقره، قربانعلی‌پور، شهرجردی، جعفری، علی‌نژاد، نجفی و شفیعی 6 مدال برنز کسب کردند.