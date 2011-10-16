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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

کاراته قهرمانی جهان - مالزی/

کاراته‌کاهای ایران در مجموع پنجم شدند

کاراته‌کاهای ایران در مجموع پنجم شدند

تیم ملی کاراته کشورمان براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون جهانی این رشته ورزشی در پایان هفتمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان عنوان پنجم را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از چهار روز رقابت نزدیک و فشرده 1167 کاراته‌کا از 81 کشور جهان در "مالکا"ی مالزی در نهایت تیم مصر موفق شد با کسب هشت مدال طلا، سه نقره و چهار برنز عنوان قهرمانی را کسب کند.

تیم ایران با کسب دو مدال طلا، یک نقره و شش برنز در مجموع دو بخش پسران و دختران و در رده بندی نهایی عنوان پنجم را به خود اختصاص داد. در این رده بندی ترکیه با کسب چهار مدال طلا، پنج نقره و یک برنز نایب قهرمان شد و ژاپن با دستیابی به پنج مدال طلا، سه نقره و سه برنز عنوان سوم را به خود اختصاص داد. فرانسه نیز با کسب 2 مدال طلا، سه نقره و هفت برنز بالاتر از ایران در رتبه چهارم ایستاد.

تیم ایران در رده بندی غیررسمی بخش پسران بعد از مصر نایب قهرمان شد. در این بخش تیم‌های ژاپن و ترکیه سوم و چهارم شدند.

برای تیم ایران در هفتمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان مسعود پرویز و بهمن عسگری دو نشان طلا، سجاد حیاتی یک مدال نقره، قربانعلی‌پور، شهرجردی، جعفری، علی‌نژاد، نجفی و شفیعی 6 مدال برنز کسب کردند.

کد مطلب 1434431

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