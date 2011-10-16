یادمان خلبان شهید حسین لشگری در تاکستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور امیر سرتیپ حسین چیت فروش سخنگوی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرتیپ نصیرزاده معاون فرمانده نیروی هوایی، احمد عجم استاندار قزوین، امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، اکبریان فرماندار تاکستان و جمعی از مسئولان محلی از المان و تندیس سرلشگر خلبان حسین لشگری در میدان ورودی شهر تاکستان رونمایی شد.

این المان دارای یک پایه بتنی به طول 18متر، ماکت هواپیمای F4 به ارتفاع 14 متر و 20 سانتیمتر در ابعاد واقعی با رنگ آمیزی هواپیمای واقعی، مسلح به بمب افکن و موشک جنگی و تندیس شهید است که با یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه ساخته و نصب شده است.

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با همکاری شهرداری و فرمانداری شهرستان تاکستان در یک سال و نیم گذشته این یادمان را در زادگاه شهید حسین لشگری بنا کرده است.



بنای این یادمان در میدانی در ورودی غربی شهرستان تاکستان در امتداد جاده ابریشم و شاهراه ارتباطی استان های غربی کشور با پایتخت قرار گرفته که پس از رونمایی حد فاصل این میدان تا سه راهی شامی شاپ به نام شهید حسین لشگری نامگذاری شد.

خلبان آزاده، شهید حسین لشگری، بیستم اسفندماه سال 1331 در روستای ضیاءآباد از توابع شهرستان تاکستان دراستان قزوین به دنیا آمد و پس از دوران کودکی و نوجوانی در سن 20 سالگی، وارد نیروی هوایی شد و در تیرماه سال 1356 با درجه ستوان دومی در رشته خلبانی فارغ التحصیل گشت و در پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش (دزفول، مشهد، تبریز) دوره خلبان هواپیمای شکاری را تکمیل کرد.

لشکری با آغاز جنگ تحمیلی به جمع رزمندگان اسلام پیوست و پس از انجام 12 مأموریت، هواپیمای وی مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفت که در هنگام سقوط از هواپیما با چتر نجات خارج شد و در خاک عراق به اسارت نیروهای بعثی درآمد.

وی در سه ماه اول دوران اسارت در سلول انفرادی بود و پس از آن به مدت هشت سال با حدود 60 نفر از رزمندگان اسلام در یک سالن عمومی و دور از چشم صلیب سرخ جهانی نگهداری می شد.

با اتمام جنگ و پذیرش قطع‌نامه، حسین لشگری را از سایر دوستانش جدا کردند و10 سال در سلول انفرادی زندانی گشت.

وی پس از 16 سال اسارت به نیروهای صلیب سرخ معرفی شد و دو سال بعد در روز هفدهم فروردین سال 1377 به عنوان آخرین اسیر به خاک مقدس وطن بازگشت.

سرانجام سیدالاسرا، امیرسرتیپ خلبان آزاده در روز دوشنبه نوزدهم مرداد ماه سال 1388 در سن 57 سالگی در بیمارستان لاله تهران به علت جراحات ناشی از ایام اسارت به شهادت رسید.