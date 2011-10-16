اخبار کوتاه فرهنگی از یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع پور، رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد از فعالیتهای مثمرثمر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در پنجمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال تقدیر کرد.

برتری استان یزد در پنجمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال

استان یزد در پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال به کسب رتبه های برتر نائل شد.

در بخش بیشترین تولیدات نرم افزارهای رسانه ای مجتمع دیجیتال امام علی (ع) یزد رتبه اول را کسب کرد.

رتبه دوم نرم افزارهای قرآنی و دینی برای تولید نرم افزار شب های عاشقی به مجتمع دیجیتال یزد اختصاص یافت.

نرم افزار دانشیار (آزمون ساز کامپوتر) از اردکان نیز حائز رتبه دوم شد.

لوح زرین جشنواره بابت فعالیتهای ویژه و تولیدات محصولات فرهنگی به استان یزد تعلق گرفت.

برگزاری بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان یزد

رئیس انجمن نمایش استان یزد از برپایی بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان خبرداد.

محمدرضا ابوالحسنی در نشست ستاد برگزاری این جشنواره زمان برگزاری جشنواره تئاتر استان را سه شنبه 26 مهرماه اعلام کرد.

وی گفت: در بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان یزد هفت نمایش برگزیده به رقابت می پردازند.

رئیس انجمن نمایش استان اظهار داشت: در طول برگزاری این جشنواره برنامه های جانبی شامل نقد و بررسی و کلا سهای آموزشی برگزار خواهد شد.

درخشش غرفه مجتمع فرهنگی دیجیتال یزد در پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه‌های دیجیتال

غرفه مجتمع فرهنگی دیجیتال یزد با ارائه آثار تولیدی خود در پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه‌های دیجیتال کشور در تهران ضمن درخشش درارائه آثار با استقبال بازدید کنندگان مواجه شد.

مجتمع فرهنگی دیجیتال یزد با ارائه آثار تولیدی خود در پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه‌های دیجیتال حضور یافته است.

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