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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

10 نمایش برگزیده جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به جشنواره فجر راه یافتند

10 نمایش برگزیده جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به جشنواره فجر راه یافتند

مریوان - خبرگزاری مهر: با اعلام هیئت داوران ششمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، 10 نمایش برگزیده مجوز ورود به بخش مسابقه سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را به دست آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آراء اعلام شده توسط هیئت داوران 10 نمایش برگزیده از میان 18 اثر حاضر در بخش مسابقه ایران به صورت مستقیم راهی جشنواره بین المللی تئاتر فجر شدند.

بر اساس رای هیئت داوران ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان "از پشت عینک ته استکانی" به کارگردانی نرگس خاک کار از ملایر، "برزخ شب زدگان" به کارگردانی عزیز زادسر از مریوان، "هیس" به کارگردانی امیر حسین شفیعی از ورامین، "جایی برای ما سه نفر" به کارگردانی مهدی حبیبی از ملایر و "خیابان یک طرفه" به کارگردانی سامان خلیلیان از تهران به صورتن مستقیم راهی جشنواره بین المللی تئاتر فجر شدند.

همچنین هیئت داوران ششمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان نمایش های "جشن سالگرد" به کارگردانی فرامرز قلیچ خانی از البرز، "آریو برزن پاتو زمین بذار" از دهلران، "پینوکیو" به علی نوریان از نظر آباد، "برداشت آزاد" به کارگردانی هاوری رضایی از سقز و "جیره بندی عشق در قرن 21" به کارگردانی حیدررضایی از دهلران را به صورت مستقیم راهی جشنواره فجر کرد.

ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از 20 تا 24 مهر ماه سال جاری و با حضور 35 گروه نمایشی از داخل و خارج از کشور در معابر عمومی و پارک های مریوان برگزار و ظهر یکشنبه به کار خود پایان داد.

کد مطلب 1434437

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