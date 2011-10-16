۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

"چاووش" منتشر شد

نخستین شماره‌ از ماهنامه فرهنگی، اجتماعی "چاووش" ویژه مداحان و ستایشگران اهل بیت (ع) توسط دفتر تهیه و تألیف متون و نشریات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی منتشر و بین مداحان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه فرهنگی، اجتماعی چاووش در 7 سرفصل با عنوانهای معارف ذاکری، بانوان ستایشگر، کتیبه، فرهنگها و آیینها، فنون مداحی، عکس‌نوشت و رویدادها تهیه و تنظیم شده است.

در شماره اول این نشریه مطالبی با عناوینی چون مداحی یک حرفه دوجانبه است، پیر غلام فراموش شده؛ مرشد امیر اسلامی، نگاهی به زیارتنامه حضرت معصومه (س)، کریمانه، باید و نبایدها در روضه‌های خانگی، نوای حزن دمام، رابطه شعر، آهنگ و مداحی در عزاداری بوشهر، هنر در خدمت هنر،تنفس در مداحی و... آمده است.

این نشریه به صاحب ‌امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به شمارگان 10 هزار نسخه منتشر و بین مداحان سراسر کشور توزیع می‌شود.

