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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

خاکستانی خبر داد:

گنابادیها مقام اول جشنواره علمی "سما" را کسب کردند

گنابادیها مقام اول جشنواره علمی "سما" را کسب کردند

گناباد - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش گناباد گفت: مقام اول کشوری برای نخستین بار در جشنواره علمی سما توسط دو دانش آموز گنابادی کسب شد.

احمد خاکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دانش آموزان دبیرستان دخترانه سما گناباد در هفتمین جشنواره پژوهشی سما، توانستند مقام اول کشوری را در رشته شیمی کسب کنند.

وی افزود: طرح تحقیقاتی تغییرات بیوالکتریک بر PHنشاسته که توسط دانش آموزان دبیرستان گناباد زهرا عصار نوقابی و سعیده امیری با هدایت مدرس زیست شناسی آنها انجام شده، علاوه بر کسب مقام اول کشوری جشنواره علمی سما موفق شد به دومین مرحله جشنواره خوارزمی کشوری راه یابد.

وی گفت: این افراد روی طرح لجن درمانی کال شور گناباد نیز تحقیق نموده اند که این طرح برگزیده استانی جشنواره خوارزمی است.

خاکستانی گفت: اجرای طرح آموزش مهارت های پیش از ازدواج در مدارش شبانه روزی، راه اندازی پایگاه انتخاب رشته، ارسال نشریه همگام تا کنکور برای داوطلبین آزمون سراسری به مراکز پیش دانشگاهی از توفیقات کارشناسی مشاوره در سال تحصیلی جاری بوده است.

کد مطلب 1434439

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