به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که یک رمان علمی ـ تخیلی نوجوانانه محسوب می‌شود در 24 فصل به ماجرای شکار غول‌ها و اتفاقات و حوادثی که پیرامون این جریان پیش می آید، می‌پردازد.

در آغاز این داستان دو مرد در ارتفاعات برفی با به آتش کشیدن دهانه غار تمام موجوداتی را که از سرمای زمستان و برف در غار پناه گرفته اند را به بیرون می کشانند، اما هدف شکارچیان غول‌ها هستند که با وجود دودی که غار را فرا گرفته از دهانه غار بیرون می‌آیند و توسط شکارچیان بیهوش می‌شوند و به کامیون حمل گوشت انتقال می یابند و ماجرا ادامه می‌یابد.

بخش بعدی این کتاب نیز با این صحنه شروع می‌شود: «آنها روبه روی یک ردیف قفس بودند در هر قفس یک غول سبز می‌غرید و خرخر می‌کرد بارون مارکای گفت: همینطور که می‌بینیش، ما فقط عالی ترین نمونه‌ها را جمع آوری کردیم همه شون جوون و بی‌عیبند! س‌هاشون برای دیوا‌رهای خونه‌هاتون باشکوهند! بارون شکارچیان را به جلو قفس ها راهنمایی می کرد مرد صورت سرخی گفت: کی می تونیم ماهی اینارو بکشیم؟

خیلی طول نمی کشه جناب پینکل! در عرض چند ثانیه، باید این غولا را به میدان شکار مجللمان ببریم و شما اونها رو تعقیب کنین می‌تونین با هر اسلحه ای که می‌خواین شکارشون کنین و ....»

نویسندگان این رمان نوجوان، هدف از نوشتن این اثر را به نوعی در پی اعلام حمایت خود از محیط زیست و جانوران اعلام کرده و ابراز داشته‌اند که می‌خواهند مخاطبان خود را که کودکان و نوجوانان هستند، متوجه این نکته کنند.

انتشارات امیرکبیر کتاب «انجمن حمایت از غول‌ها» را در شمارگان 3 هزار نسخه و قیمت 2 هزار و 250 تومان راهی بازار نشر کرده است.