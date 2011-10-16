40 درصد موقوفات مربوط به بخش علمی و مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، تقی رضایار ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: موقوفات سومین سرمایه سازمان اوقاف و امور خیریه است که به انسان برای جاودانگی در دنیا و آخرت کمک می کند.
وی گفت: 10 درصد موقوفات شامل ورثه های مردمی است و 90 درصد دیگر را سازمان های مربوط به اوقاف خیریه تشکیل می دهند.
وی افزود: امروزه در جهان اسلام و غیر اسلام جمهوری اسلامی ایران را با قرآن می شناسند زیرا تمام امورات و دیدگاه های کشور با قرآن است.
قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری که مسابقات قرآن در رشته های قرائت، تفسیر و حفظ در آن انجام می شود و سازمان اوقاف و امور خیریه حدود 28 سال است که این مسابقات را برگزار می کند.
وی گفت: این سازمان امانت دار سه سرمایه بزرگ قرآن کریم، عترت و حسنه نبوی امانتداری است.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان نیز در این مراسم بیان داشت: وقف سنت حسنه اى است که از دیرباز به اشکال گوناگون در تاریخ بشر وجود داشته و اسلام آن را در مسیرى روشن، منطقى، هدفدار، مترقى و دقیق قرار داده است.
آیت الله عباسعلی سلیمانی افزود: وقف خیرات و برکات بسیاری را در بردارد که در ابعاد مختلف عبادی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرد.
در پایان این مراسم حجت الاسلام منصور هاشمی به عنوان مدیر کل جدید اوقاف و تمور خیریه سیستان و بلوچستان منصوب و از زحمات حجت الاسلام روحانی نیا تقدیر شد.
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