۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

لبافی:

مراکز کاریابی غیر دولتی خراسان رضوی بازرسی شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از انجام بیش از 200 مورد بازرسی از دفاتر کاریابی های غیر دولتی سطح استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر لبافی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در حال حاضر 51 کاریابی در سطح استان فعال هستند که 24 مورد آن در شهرستان مشهد و 27 مورد نیز در شهرستان های استان کار ثبت نام و معرفی جویندگان کار را به فرصت های شغلی به عهده دارند.

لبافی افزود: در راستای بازرسی و نظارت جدی بر عملکرد این کاریابی ها و با بازرسی های صورت گرفته در سال جاری تاکنون مجوز هشت کاریابی لغو شده است.

وی گفت: دفاتر کاریابی به طور مرتب و بصورت ماهیانه، فصلی و سالیانه رتبه بندی می شوند و کار نظارت بر آنان توسط کارشناسان این اداره کل در طول سال همچنان ادامه دارد.

