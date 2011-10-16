مراکز کاریابی غیر دولتی خراسان رضوی بازرسی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر لبافی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در حال حاضر 51 کاریابی در سطح استان فعال هستند که 24 مورد آن در شهرستان مشهد و 27 مورد نیز در شهرستان های استان کار ثبت نام و معرفی جویندگان کار را به فرصت های شغلی به عهده دارند.

لبافی افزود: در راستای بازرسی و نظارت جدی بر عملکرد این کاریابی ها و با بازرسی های صورت گرفته در سال جاری تاکنون مجوز هشت کاریابی لغو شده است.

وی گفت: دفاتر کاریابی به طور مرتب و بصورت ماهیانه، فصلی و سالیانه رتبه بندی می شوند و کار نظارت بر آنان توسط کارشناسان این اداره کل در طول سال همچنان ادامه دارد.