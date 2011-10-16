600 مورد اعتراض کارفرمایان در هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات رسیدگی شد

مرتضی سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه برآوردی در جلسات هیئت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی می شود.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان البرزگفت: اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه برآوردی در جلسات هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات رسیدگی می شود.

وی افزود: کلیه کارفرمایان موظفند حق بیمه کارکنان خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نمایند و اگر از پرداخت حق بیمه خودداری نمایند سازمان می تواند حق بیمه را رأسا" محاسبه و از کارفرمایان مطالبه نماید.

سلامی اظهار داشت: چنانچه کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از سوی سازمان معترض باشد می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ بدهی اعتراض خود را کتبا" به شعب سازمان تسلیم نماید در غیر اینصورت تشخیص سازمان قطعی شده و قابل وصول است.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان البرز با اشاره به اینکه اعتراض کارفرمایان در هیئت های تشخیص مطالبات رسیدگی می شود اضافه کرد هیئت های تشخیص مطالبات به اختلاف کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی در مورد میزان حق بیمه رسیدگی می کنند.

وی گفت: هیئت بدوی تشخیص مطالبات با حضور نمایندگان وزارت رفاه شورای عالی تأمین اجتماعی ،کارگران و کارفرمایان در محل شعب سازمان تشکیل می شود که برای رسمیت جلسات حضور همه اعضاء الزامی است.

سلامی یادآور شد: دبیرخانه هیئت باید تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را به کارفرما اطلاع دهد تا خود یا وکیل ایشان در جلسه حاضر شوند اما عدم حضور آنها مانع رسیدگی نخواهد بود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان البرز افزود: در ماه جاری به بیش از 600 مورد اعتراض کارفرمایان در هیئت های بدوی تشخیص مطالبات این اداره کل رسیدگی شده است.