200 هزار نامه مردمی توسط کمیته امداد کرمانشاه بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل بوجار با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه گفت: حال و هوای این روزهای کرمانشاهیان وصف ناشدنی است و مردمان این دیار سرخوش از وصل دوست، دیده به دیدار مقتدایشان گشوده اند و در این راستا کمیته امداد امام خمینی(ره) این استان نیز همگام با سایر آحاد مردم شریف آماده قدوم معظم له بوده و در روز حضور این بزرگوار در کرمانشاه با هماهنگی های قبلی با نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری و تقسیم وظایف در استان با ایجاد 14 پایگاه جمع آوری و ساماندهی گمشدگان و ایجاد چند پایگاه صلواتی و توزیع شیرینی و شربت بین پنج هزار نفر مقدم رهبر و مقتدای فرزانه خود را گرامی داشتند که در این راستا بیش از 35 نفر از امدادگران در این ستادها همکاری کرده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به جلسات هماهنگی که از قبل با حضور نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری و معاون حمایت و سلامت خانواده امداد که در راستای توجیه وظایف کاری امداد، در این نهاد برگزار شد بیش از 200 نفر از امدادگران استان پس از گذراندن آموزش‌های لازم در جلسات با حضور نمایندگان دفتر مقام عظمای ولایت برای تفکیک، بررسی و تحقیق درخواست‌های مردمی به ستاد رسیدگی به نامه‌های مردمی معرفی و مشغول به کار شدند.

بوجار گفت: در این خصوص 12 ستاد شهرستانی،3ستاد مرکزی در شهرهای کرمانشاه پاوه و گیلانغرب تشکیل شده که پیش بینی می‌شود بالغ بر 200 هزار نامه های مردمی توسط این نهاد مورد بررسی قرار گیرد.

جلیل بوجار در پایان با اشاره به برخی برکات سفر حضرت آیت الله خامنه ای به استان کرمانشاه، تصریح کرد: در جریان سفر پرخیر و برکت معظم له از سوی دفتر ایشان بیش از 1200 سبد غذایی به ارزش یک میلیون و 500 هزار ریال؛ شامل اقلام مورد نیاز خوراکی اولیه از قبیل قند وشکر، برنج، روغن، گوشت و سایر مایحتاج نیازمندان به 1200 خانواده مددجوی تحت حمایت منطقه 4 گانه کرمانشاه اهدا شد.