نیکزاد از چند پروژه راهسازی در ایلام بازدید کرد/ صدور دستور لازم برای حل مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد که صبح یکشنبه به استان ایلام سفر کرده است، بعد از بازدید از پروژه مسکن مهر در شهر ایلام و دستور برای مشکلات برخی واحدهای مسکونی، از چند پروژه راهسازی در استان ایلام نیز بازدید کرد.

وزیر مسکن ابتدا از کنارگذر شرقی ایلام بازدید کرد و بر اجرای سریع این پروژه تاکید کرد.

پروژه کنارگذر شرق ایلام محورهای ورودی و خروجی ایلام شامل راه ایلام ـ حمیل، ایلام ـ دره‌شهر و ایلام ـ مهران را بدون وارد شدن به داخل شهر به هم مرتبط می‌سازد.



این طرح راهسازی از نوع راه اصلی درجه یک به طول تقریبی 10 کیلومتر و عرض 24 متر دارای دو دهنه تونل است.

علی نیکزاد در جریان بازدید طرح تقاطع غیر همسطح مسیر ارتباطی ایلام - صالح‌آباد اظهار داشت: 15 میلیارد ریال به تقاطع غیر همسطح صالح آباد استان ایلام اختصاص یافته است.

بازدید از طرح مسکن مهر شهر مرزی مهران و دیگر پروژه‌های عمرانی در حوزه مسکن و راه از دیگر برنامه‌های بازدید وزیر مسکن و شهرسازی است.

