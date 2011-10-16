معرفی آثار برتر تئاتر مریوان/ جوایز اصلی نصیب "جشن سالگرد" شد

به گزارش خبرنگار مهر ظهر یک شنبه و با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان استان کردستان و شهرستانی مریوان نفرات و گروه های برتر ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی و ضمن تقدیر و تجلیل از نفرات و هنرمندان برگزیده 10 نمایش نیز به صورت مستقیم مجوز حضور در جشنواره تئاتر فجر را دریافت کردند.

بر اساس رای هیئت داوران جایزه برگزیده بخش موسیقی جشنواره به سهراب ثنایی به خاطر موسیقی جشن سالگرد از استان البرز اهدا کرد و در این بخش از مهران فیض رحیمی به خاطر موسیقی نمایش سمفونی درد دل از کرمانشاه تقدیر شد.

در بخش طراحی صحنه نیز روح الله ثنایی به خاطر طراحی نمایش هیس از ورامین جایزه برگزیده این بخش را از آن خود کرد و سامان خلیلیان طراح صحنه و لباس نمایش خیابان یک طرفه نیز جایزه این بخش را به دست آورد.

در بخش طرح و ایده نیز هئات داوران عنوان نخست این بخش را به فرامرز قلیچ خانی به خاطر طرح و ایده نمایش جشن سالگرد اهدا کرد و عناوین دوم و سوم این بخش نیز به ترتیب به سامان خلیلیان طراح نمایش خیابان یک طرفه و مختار محمدی طراح نمایش چنج رسید.

در بخش بازیگری زن الهه پورجمشید به خاطر بازی در نمایش خیابان یک طرفه از تهران جایزه نخست را آن خود کرد.

در این بخش همچنین راضیه دهقانی به خاطر بازی در نمایش هیس از ورامین دوم شد و رتبه سوم نیز به کژال راستبین به خاطر بازی در نمایش چنج از مریوان رسید.

در بخش بازیگری مرد سعید رحیمی به خاطر بازی در نمایش جشن سالگرد از البرز عنوان نخست را به دست آورد و بهنام شرفی به خاطربازی در نمایش از پشت عینک ته استکانی از ملایر عنوان دوم را ازآن خود کرد.

رتبه سوم بازیگری مردم نیز به طور مشترک به مختار محمدی بازیگر نمایش برزخ شب زدگان از مریوان و محمد هادی عطایی به خاطر بازی در نمایش خیابان یک طرفه از البرز رسید.

هیئت داوران همچنین در این بخش از مصطفی کولیوند بازگیر نمایش آریوبرزن پاتو زمین بذار تقدیر کردند.

در بخش کارگردانی فرامرز قلیج خانی به خاطر کارگردانی نمایش جشن سالگرد عنوان نخست را به دست آورد و عنوان دوم این بخش نیز به صورت مشترک به امیرحسین شفیعی کارگردان نمایش هیس و نرگس خاک کار کارگردان نمایش از پشت عینک ته استکانی رسید.

جایزه بخش سوم کارگردانی جشنواره ششم تئاتر خیابانی مریوان به عزیز زادسر به خاطر کارگردانی نمایش برزخ شب زدگان از مریوان رسید.

جایزه ویژه هیئت داوران این جشنواره نیز در پایان به نمایش پینوکیو به کارگردانی علی نوریان رسید.

در ادامه مراسم اختتامیه همچنین ضمن اعلام اسامی 10 نمایش برگزیده برای حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر، گروه ها و نمایش های برگزیده در بخش بین المللی نیز معرفی از افراد برتر در این بخش نیز تقدیر شد.

ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از 20 تا 24 مهر ماه سال جاری و با حضور 35 گروه نمایشی از داخل و خارج از کشور در معابر عمومی و پارک های مریوان برگزار و ظهر یکشنبه به کار خود پایان داد.