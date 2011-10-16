به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا والایی در مراسم برگزاری مانور امداد و نجات شهرداری با اعلام این که ساماندهی و رفع معضل بزرگ حاشیهنشینی در شهر تبریز یکی از دغدغههای اصلی شهرداری به شمار میرود از تلاش این مجموعه برای حل بزرگترین چالش شهرنشینی تبریز خبر داد.
وی افزود: اصلیترین موضوع در مدیریت شهری امروز تلاش مدیران شهری برای ارتقای سطح و کیفیت زندگی شهروندان است و شهرداری تبریز با درک همین موضوع و با توجه به آسیبپذیر بودن بخش اعظمی از شهر در مقابل بلایای طبیعی به ویژه زلزله، گامهای اولیه را در راستای احیای بافتهای فرسوده و حاشیهنشینی برداشته است.
والایی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به حجم بالای مناطق حاشیهنشین و بافتهای فرسوده شهری، این مناطق نیازمند یک جراحی اساسی به لحاظ عمرانی و شهرسازی هستند و ما به دنبال آن هستیم تا با کمک و مشارکت عموم شهروندان ساکن در این مناطق، نسبت به اصلاح وضع موجود به منظور کاهش ضریب خطرپذیری مناطق مذکور اقدام کنیم.
وی در ادامه افزود: شهرداری تبریز در اجرای طرحهای راهبردی و عملیاتی خود در بخش حاشیهنشینی، با جدیت وارد عمل شده و این برنامهها را با مشارکت مردم تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داد.
