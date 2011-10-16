  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

حاشیه‌نشینی تبریز نیازمند جراحی اساسی است

حاشیه‌نشینی تبریز نیازمند جراحی اساسی است

تبریز - خبرگزاری مهر: مشاور شهردار تبریز در امور ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی با اعلام این که حاشیه‌نشینی تبریز نیازمند یک جراحی اساسی است، از آغاز اقدامات جدی در حوزه مدیریت شهری برای ساماندهی زیربنایی حاشیه‌نشینی در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا والایی در مراسم برگزاری مانور امداد و نجات شهرداری با اعلام این که ساماندهی و رفع معضل بزرگ حاشیه‌نشینی در شهر تبریز یکی از دغدغه‌های اصلی شهرداری به شمار می‌رود از تلاش این مجموعه برای حل بزرگترین چالش شهرنشینی تبریز خبر داد.

وی افزود: اصلی‌ترین موضوع در مدیریت شهری امروز تلاش مدیران شهری برای ارتقای سطح و کیفیت زندگی شهروندان است و شهرداری تبریز با درک همین موضوع و با توجه به آسیب‌پذیر بودن بخش اعظمی از شهر در مقابل بلایای طبیعی به ویژه زلزله، گام‌های اولیه را در راستای احیای بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی برداشته است.

والایی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به حجم بالای مناطق حاشیه‌نشین و بافت‌های فرسوده شهری، این مناطق نیازمند یک جراحی اساسی به لحاظ عمرانی و شهرسازی هستند و ما به دنبال آن هستیم تا با کمک و مشارکت عموم شهروندان ساکن در این مناطق، نسبت به اصلاح وضع موجود به منظور کاهش ضریب خطرپذیری مناطق مذکور اقدام کنیم.

وی در ادامه افزود: شهرداری تبریز در اجرای طرح‌های راهبردی و عملیاتی خود در بخش حاشیه‌نشینی، با جدیت وارد عمل شده و این برنامه‌ها را با مشارکت مردم تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داد.

کد خبر 1434451

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها