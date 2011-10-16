شهرداری هیچ دخالتی در نتایج آزمون استخدامی نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر،‌علیرضا نوین با رد برخی شایعات مطرح در خصوص صوری بودن آزمون استخدامی و گزینش و جذب یک طرفه نیروها از بین نیروهای قراردادی شاغل در بدنه شهرداری و نیز نگرانی برخی داوطلبان شرکت کننده در آزمون افزود: همه مراحل و ضوابط مربوط به برگزاری آزمون جامع استخدامی شهرداری ها زیر نظر وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها تدوین و اجرا شده است.

وی افزود: کلیه داوطلبان شرکت کننده در این آزمون اعم از نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری و شرکت کنندگان خارج از شهرداری بر اساس نمرات اخذ شده و ضوابط حاکم بر آزمون، که قبلا از طریق سازمان سنجش و وزارت کشور اعلام شده بود مورد گزینش قرار خواهند گرفت.

شهردار تبریز با تأکید بر این که شهرداری تنها اقدام به جذب داوطلبان قبول شده اعلامی از سوی سازمان سنجش و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در مجموعه خود خواهد کرد، افزود: اگرچه شهرداری تبریز اصلی ترین نهاد پیگیری کننده برگزاری آزمون استخدامی طی سه سال گذشته بوده، با این حال برابر قانون و ضوابط موجود، هیچ نقشی در انتخاب نفرات قبول شده ندارد و این آزمون تابع قوانین و ضوابط دیگر آزمون های استخدامی برگزار شده است.