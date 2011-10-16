بازارچه عرضه محصولات خانگی در چناران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سرابیان صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان اظهار کرد: این بازارچه با 30 غرفه دایر می شود و قیمت محصولات بازارچه پائین تر از نرخ بازار است و اقدامات برپایی بازارچه جانمایی شده و مصوبه شورای ترافیک نیز برای احداث بازارچه گرفته شده است.

وی ادامه داد: پنج میلیارد و 783میلیون تومان وام مشاغل خانگی به مبلغ یک تا 5 میلیون تومان برای 2400 نفر با معرفی ادارات بازرگانی، فنی حرفه ای، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی و مجوز کار گروه اشتغال تسهیلات پرداخت می شود.

فرماندار چناران نیز در این جلسه گفت: هر گونه قطع خدمات آب، برق، گاز و تلفن از واحدهای صنعتی بویژه در شش ماهه دوم سال با هماهنگی کمیسیونهای مختلف فرمانداری انجام شود.

علی حسینی بیان کرد: با توجه به ظرفیت های موجود در شهرستان رتبه اشتغال چناران از15به رتبه شش دراستان ارتقا یافت که نشان ازهمت و تلاش خدمتگذاران به مردم است و جا دارد با تلاش این رتبه را به رتبه های برتر استانی برسانیم.

وی افزود: یکی از مهمترین جلسات جلسه کارگروه اشتغال است و به عنوان یک تکلیف دینی و قانونی است که برای حوزه اشتغال تلاش کنیم.

وی با تقدیر ازصندوق مهرامام رضا، جهاد کشاورزی، شرکت عمران گلبهار گفت: این نهادها از جمله نهادهایی هستند که در حوزه اشتغال بیشترین تلاش و همت را داشته اند.

حسینی به سامانه رصداشاره کرد و بیان داشت: بعضی ازمشاغل خانگی درسامانه رصد ثبت نمی شود که این یک ایراد بزرگ است.

نماینده عالی دولت در شهرستان گفت: بانک های شهرستان درارائه تسهیلات اشتغال همت کنند و برای تامین اعتبارات با سرپرستی بانک مکاتبه کنند.

محمود دلاور رئیس اداره کارتعاون و رفاه چناران نیز گفت: 3 میلیارد و 900 میلیون تومان جهت مشاغل خانگی و یک میلیارد و 800 میلیون جهت مشاغل خورد اعتباراتی است که به بانکهای عامل ملت، ملی، تجارت، صادرات، کشاورزی، سپه و پست بانک داده شده است.