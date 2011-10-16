جزئیات سفر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به کرمان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه به استان کرمان سفر می‌کنند و در این سفر امشب با استاندار کرمان ملاقات خواهند کرد.

اعضای این کمیسیون فردا را در سیرجان به سر می‌برند و در این سفر بازدیدی از معادن عظیم سنگ آهن گهرزمین خواهند داشت.



همچنین بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و دیدار با بازرگانان و تجار شهرستان سیرجان، جلسه با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و فعالان اقتصادی استان کرمان برنامه سفر اعضای این کمیسیون به استان کرمان است.