  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

جزئیات سفر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به کرمان

جزئیات سفر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به کرمان

رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سفر دو روزه خود به کرمان علاوه بر دیدار با استاندار، جلسه ای با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و فعالان اقتصادی این استان خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه به استان کرمان سفر می‌کنند و در این سفر امشب با استاندار کرمان ملاقات خواهند کرد.

اعضای این کمیسیون فردا را در سیرجان به سر می‌برند و در این سفر بازدیدی از معادن عظیم سنگ آهن گهرزمین خواهند داشت.

همچنین بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و دیدار با بازرگانان و تجار شهرستان سیرجان، جلسه با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و فعالان اقتصادی استان کرمان برنامه سفر اعضای این کمیسیون به استان کرمان است.

کد مطلب 1434462

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها