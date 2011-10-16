محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در دیدار مقابل مس کرمان 90 دقیقه بازی در اختیار تیم ما بود و متاسفانه برخلاف جریان بازی گل غیرمنتظره‌ای دریافت کردیم. در مجموع این تیم پرسپولیس بود که تیم برتر میدان بود اما در نهایت نتیجه را واگذار کرد.

وی افزود: پرسپولیس در تاکتیک دفاعی خود مشکل دارد. وقتی در یک بازی تیم در ثانیه 15 بازی گل می خورد این ضعف بیشتر برجسته می شود. در رقابت‌های این فصل لیگ برتر گل‌های بد و ناشیانه زیادی خورده و به ویژه در ضدحملات غافلگیر شده‌ایم. علاوه بر این بازیکنان در زدن ضربات آخر و گلزنی دقت لازم را نداشته و در این خصوص مشکل دارند.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: متاسفانه با وجود تمامی این مشکلات یک عده با طرح و برنامه قبلی به میان هواداران پرسپولیس می روند و با تحریک تماشاگران به دادن شعار، تیم را تحت فشار روانی گذاشته و تمرکز بازیکنان را به هم می ریزند.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا در شرایط فعلی باید از کادر فنی حمایت کرد یا نه؟"، اظهار داشت: ساعت 14 عصر دوشنبه در جلسه هیئت مدیره باشگاه عملکرد تیم را ارزیابی کرده و هر یک از اعضای هیئت مدیره نیز نظرات خود را مطرح خواهد کرد. آنگاه در مورد اینکه آیا باید از کادر فنی حمایت شود و یا اینکه تغییراتی در مجموعه فنی تیم به وجود آید تصمیم گیری خواهیم کرد.