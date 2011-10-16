امروز عملکرد مجموعه پست کشور بسیار دقیق و منسجم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدینژاد ظهر امروز یکشنبه در دیدار کارکنان شرکت پست سراسر کشور، اظهار داشت: با توجه به گسترش جامعه، ارتباطات نیز هر روز گستردهتر و پیچیدهتر می شود، که پست در میان این ارتباطات از جایگاهی مطمئن، کارآمد و مطابق با نیازهای روز جامعه برخوردار است.
رئیس جمهور از دستگاههای اجرایی خواست، همه محمولههای خود را برای جابهجایی به پست بدهند و گفت: پست متعلق به ملت و دستگاهی خدمتگزار است.
احمدینژاد درباره ویژگیهای مطلوب ارائه خدمات پستی تصریح کرد: افزایش سرعت، دقت، اعتماد و همچنین کاهش هزینه از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا پست با سیستمهای دیگری مانند پیامک و ایمیل رقابت میکند.
رئیس جمهور در ادامه اظهار امیدواری کرد که مجموعه پستی کشور در خدمت اعتلای کشور قرار بگیرد و افزود: هیچ مجموعه ارتباطی جای نوشتن و کتابت را نمیگیرد و پست همیشه از جایگاهی ویژه برخوردار است.
احمدی نژاد همچنین ابراز امیدواری کرد، محمولههایی که کارکنان شرکت پست برای گیرندگان میبرند، سرشار از امید، نشاط، دوستی، سرزندگی و خبر خوش باشد.
در این دیدار شرکت پست ایران، لوحی حاوی دو تمبر شخصی یادبود احمدینژاد و پدر ایشان را به رییس جمهور اعطاء کرد.
احمدینژاد عملکرد مجموعه پست کشور را بسیار دقیق و منسجم دانست و خاطرنشان کرد: این مجموعه باید خدمات خود را به مردم معرفی کند تا استقبال بیشتری از خدمات پستی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدینژاد ظهر امروز یکشنبه در دیدار کارکنان شرکت پست سراسر کشور، اظهار داشت: با توجه به گسترش جامعه، ارتباطات نیز هر روز گستردهتر و پیچیدهتر می شود، که پست در میان این ارتباطات از جایگاهی مطمئن، کارآمد و مطابق با نیازهای روز جامعه برخوردار است.
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