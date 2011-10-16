اعضای دو بیمار مرگ مغزی در خراسان شمالی به نیازمندان اهدا شد

مهری فرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: در نیمه نخست امسال دو مورد مرگ مغزی و سال گذشته نیز پنج مورد مرگ مغزی منجر به اهدای عضو در استان داشتیم.

وی تصریح کرد: این در حالیست که پارسال 25 مورد مرگ مغزی در استان اتفاق افتاده است.

وی افزود: در این استان مشکلات فراوانی برای موضوع اهداء عضو از جمله اقوام و فرهنگهای گوناگون، نگرشها و دیدگاه های متفاوت مردم نسبت به این موضوع وجود دارد که باید تبلیغات و فرهنگ سازی در این خصوص با ظرافت بیشتری صورت گیرد.

فرشاد گفت: هر انسانی در طول عمر خود ممکن است به مرگ مغزی دچار یا به پیوند نیازمند شود و با توجه به آمار بالای بیمارانی که در کشورمان در انتظار پیوند عضو هستند، همه باید به عمل ارزشمند و خداپسندانه اهدای عضو با دیدی مثبت، نگاه کنیم.

وی اذعان کرد: در مورد بیمارانی که به نارسایی های قلبی، کبدی و ریوی مبتلا هستند باید از طریق پیوند عضو، برای به دست آوردن سلامت و بازگشت به زندگی آن ها اقدام شود و برای این امر مهم به ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه نیاز است.

هم اکنون به دلیل اینکه در استان امکان پیوند کبد، قرنیه و پوست وجود ندارد عمل پیوند کبد، قرنیه و پوست در بخش پیوند بیمارستان امام رضا(ع) و بیمارستان قائم(عج) مشهد از طریق انتشار فراخون و لیست انتظار بیماران انجام می شود.

