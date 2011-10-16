دسترسی آنلاین به اطلاعات همه منابع کتابخانه ملی از طریق تلفن همراه

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست خبری «اسحاق صلاحی» پس از انتصابش به عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، صبح امروز (یکشنبه 24 مهر) در محلی این سازمان برگزار شد.

وی در ابتدای سخنانش وعده داد، برای تشریح عملکرد حوزه متبوع خود، هر 15 روز یک بار جلسه‌ای با خبرنگاران برگزار کند و سپس با اشاره به برخی برنامه‌هایی که از زمان تصدی ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی بر عهده داشته است، گفت: برای اجرای تفاهم‌نامه سازمان با کشورهای دیگر، تاکنون با مسئدولان چندین سفارتخانه در ایران جلساتی را برگزار کرده‌ایم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین از پرداخت حق عضویت این سازمان در مجامع بین‌المللی از جمله ایفلا طی ماه‌های اخیر خبر داد و با اشاره به سفر اخیر خود به گرجستان افزود: بر اساس موافقتنامه‌ای که با کتابخانه ملی، آرشیو ملی و نیز موسسه ملی نسخ خطی گرجستان امضا شد، مقرر شد که کارشناسانی از ایران برای فهرست‌نویسی، تصویربرداری و اسکن اسناد و تصاویر متعدد و بسیار متنوع فارسی زبان گرجستان، عازم این کشور شوند.

صلاحی همچنین با اشاره به راه‌اندازی شیفت شب در کتابخانه ملی، ایران را چهارمین کشور جهان دانست که این تصمیم را در کتابخانه ملی خود عملی کرده است.

وی همچنین با اشاره به صدور فیپای کتاب‌های ناشران در کتابخانه ملی به دو شیوه دستی و اینترنتی، گفت: صدور فیپای کتاب قبلاً 6 تا 10 روز طول می‌کشید که در حال حاضر این مدت به 4 تا 6 روز رسیده و تا پایان امسال به دو روز کاهش می‌یابد و در سال 1391 هم به صورت آنلاین انجام می‌شود.

رئیس کتابخانه ملی از همکاری با کنسرسیوم محتوای ملی برای قرار دادن همه محتوای موجود در کتابخانه ملی در محیط مجازی خبر داد و همچنین با اشاره به تعامل با مجمع هماهنگی تاریخ پژوهشی و اسناد بانک‌ها (مهتاب) در یک ماه اخیر گفت: مدیریت عامل این مجمع به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل شده و از این پس کارهای این مجمع در دبیرخانه متمرکز آن انجام خواهد شد.

صلاحی همچنین از برگزاری همایشی در سال 1392 با همکاری تمام موسسات و مراکز مرتبط با تاریخ‌پژوهی و با هدف بازشناسی قیام امام خمینی (ره) در 15 خرداد 42 خبر داد و در ادامه با اشاره به فعالیت نرم‌افزار «رسا» برای جستجوی منابع کتابخانه ملی، گفت: از طریق این نرم‌افزار کار اطلاع‌رسانی 1.5 میلیون جلد کتاب و یک میلیون جریده و منابع غیرکتابی در سایت سازمان انجام می‌شود اما از امروز (یکشنبه) نرم‌افزار جدیدی را برای تلفن‌های همراه و تبلت‌ها ایجاد کرده‌ایم که امکان جستجوی تمامی این منابع را از طریق این ابزارها فراهم می‌کند.

وی گفت: تمام افراد می‌توانند این نرم‌افزار را از طریق مراجعه به سایت سازمان دانلود کنند و روی موبایل خود قرار دهند و از طریق آن به اطلاعات همه منابع فهرست‌نویسی شده در کتابخانه ملی دست پیدا کنند.

به گفته صلاحی، کتابخانه ملی ایران بعد از کتابخانه‌های کنگره (آمریکا) و بریتانیا، سومین کتابخانه ملی جهان است که این سرویس را در اختیار کاربران خود قرار داده است.

رئیس کتابخانه ملی سپس از اعطای 3 لوح ثبت ملی میراث دیداری و شنیداری به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در 4 آبان ماه همزمان با روز جهانی میراث دیداری و شنیداری خبر داد و گفت: یکی از این لوح‌ها درباره موسیقی انقلاب اسلامی است و تمام نواها و سرودهای حماسی را دربرمی‌گیرد، لوح دوم مربوط به موسیقی دفاع مقدس و هر آن چیزی است که درباره جبهه‌ها است و لوح سوم تصاویر و سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) است.

وی همچنین از برگزاری پیش همایش مبانی نظری و فلسفی کتابداری در 22 آبان ماه امسال و برپایی همایش بین‌المللی آن در اردیبهشت ماه 91 خبر داد و گفت: تا به حال 150 خلاصه مقاله به دست ماه رسیده و پس از بررسی آنها 45 متن کامل مقاله به دبیرخانه همایش آمده است.

صلاحی در ادامه از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری مطالبات رهبری در زمینه کتاب و استخراج موارد لازم برای تدوین سندی در این باره و نیز تشکیل کمیته‌ای جداگانه برای پیگیری مطالبات رئیس جمهور در همین زمینه خبر داد.

ادامه دارد...