پرداخت وام ضروری به بازنشستگان کشوری در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان افزود: استقبال گسترده و پرشور و شوق مردم انقلابی و ولایت مدار کرمانشاه از مقام معظم رهبری که به حق حماسه بزرگی را در تاریخ این خطه به ثبت رساندند بار دیگر نشان داد که مردم دیار دلاورمردان کرمانشاه همچنان وفادار و پایبند به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مهمتر از آن حامی، پشتیبان و مرید و مطیع مقام عظمای ولایت هستند.

وی گفت: حضور پربرکت و معظم له برکات و دستاورد های بسیاری به همراه خواهد داشت که در این زمینه هریک از مسئولان دولت نیز به عنوان سربازان ولایت به سهم خود تلاش دارند تا بهترین و بیشترین خدمت رسانی را به یمن سفر معظم له به این استان داشته باشند.

عطاریان اظهارداشت: مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری نیز به پاس قدوم مبارک مقام معظم رهبری و حضور پربرکت ایشان در دیار مردم انقلابی و ولایت دوست کرمانشاه امروز در یک اقدام هماهنگ به حساب تمامی بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در کرمانشاه متقاضی وام ضروری در بانک عامل مبلغ 5/1 میلیون تومان واریز کرد. ضمنا وام سایر بازنشستگان کشوری متقاضی واجد شرایط نیز آماده واگذاری توسط صندوق بازنشستگی کشوری می باشد که نحوه پرداخت متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: شخصا از مسئولان دولت به ویژه شخص رئیس جمهور و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدردانی می کنم که اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات رفاهی برای بازنشستگان فراهم کرده اند.