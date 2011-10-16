فرانسوی ها جوایز بخش بین الملل تئاتر خیابانی مریوان را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان که با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی "نمایش اسب‌ سواران" از کشور فرانسه بر اساس آرای هیئت داوران، رتبه اول بخش بین‌الملل این جشنواره را کسب کرد و با اهدای تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ هزار و 400 دلار جایزه نقدی از ژان‌لوک پره‌ ووست کارگردان این گروه تقدیر شد.

همچنین بر اساس رای هیئت داوران ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان نمایش "من، تو، او، ما، شما، ایشان" از ترکیه به عنوان رتبه دوم معرفی و افتال گلبداگ کارگردان این نمایش لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هزار و 200 دلار جایزه نقدی را دریافت کرد.

در بخش بین الملل همچنین با اهدای مبلغ هزار دلار و لوح تقدیر از فرامرز قلیچ‌خانی کارگردان نمایش جشن سالگرد از استان البرز به خاطر کسب رتبه سوم تجلیل به عمل آمد.

در این بخش همچنین 600 دلار به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر به نمایش "جایی برای ما سه نفر" به کارگردانی مهدی حبیبی از ملایر، "نمایش مشت‌ زن‌ها" به کارگردانی برزو عبدالرزاق از تاجیکستان، "بیمارستانی در وسط شهر" به کارگردانی سیروان رفعت و نمایش "بدون زمان" به کارگردانی مریوان رحمان هر دو از اقلیم کردستان عراق به خاطر حضور در مسابقه بخش بین‌الملل این جشنواره اهدا شد.

همچنین در جریان مراسم اختتامیه و از سوی سازمان حمایت از تئاتر کودک و نوجوان ایران برای دو نمایش چل چلون زمستون از ملایر و بازی عروسک ها از تهران برای حضور در دو رویداد بین المللی معرفی می شوند.

ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از 20 تا 24 مهر ماه سال جاری و با حضور 35 گروه نمایشی از داخل و خارج از کشور در معابر عمومی و پارک های مریوان برگزار و ظهر یکشنبه به کار خود پایان داد.