عبدالله صالح توپ را به زمین مخالفان انداخت/ پیوستن نظامیان به انقلابیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "علی محسن الاحمر" فرمانده لشگر یکم زرهی مخالفان عبدالله صالح گفت : جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری باید برای توقف کشتار مردم به دست این مرد نادان، اقدامی فوری انجام دهند.

الاحمر افزود: همه نیروهای مسلح از نیروهای امنیتی گرفته تا ارتش، نیروهای ویژه و حتی لشکر یکم زرهی(که رهبری آن با خود وی است) باید به خارج از پایتخت منتقل شوند و حدود دویست کیلومتر از مرکز شهرهای اصلی یمن فاصله بگیرند.

الاحمر همچنین از رهبران انقلاب مسالمت آمیز و رهبران قبیله ای خواست که نیروهای خود را برای حفظ جان مردم یمن از معرکه خارج کنند تا بهانه ای برای خونریزی به دست عبدالله صالح ندهند.

وی همچنین تصریح کرد: عبدالله صالح باید مجبور به امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس و انتقال قدرت شود.

الاحمر گفت : هفت هزار نفر از نیروهای طرفدار عبدالله صالح به انقلابیون پیوسته اند و حامی تظاهرات کنندگان شده اند.

از سوی دیگر عبدالله صالح دیکتاتور یمن مدعی شد: گروههای مسلح وابسته به مخالفان دست به خشونت و کشتار می زنند تا اوضاع را بحرانی کنند و بر قدرت مسلط شوند.

وی ادعا کرد: ما از تظاهرات مسالمت آمیز حمایت می کنیم، اما با تظاهراتی که افراد مسلحانه در آن حضور داشته باشند مخالفیم. نیروهای لشگر یکم زرهی به فرماندهی محسن الاحمر از تظاهرات کنندگان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

صالح مدعی شد: شبه نظامیان در پشت سر تظاهرات کنندگان حرکت می کنند و به سوی آنها و نیروهای امنیتی شلیک می کنند.آنها به راهزنی و ربودن مردم اقدام می کنند.

شایان ذکر است که عبدالله صالح با تکیه بر حمایتهای عربستان و آمریکا، همچنان با کناره گیری از قدرت مخالفت می کند و نیروهای وابسته به وی به قتل و عام مردم این کشور مشغول هستند.