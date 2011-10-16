اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت این تیم پیش از دیدار با ذوبآهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر تلاش میکنیم در دیدارهای باقیمانده تا نیم فصل امتیازات خوبی را بدست آوریم و در آن زمان با جذب 6-7 بازیکن جدید، با قدرت بیشتری در مسابقات نیم فصل دوم به میدان برویم.
وی با بیان اینکه تیمش شایسته شکست برابر نفت تهران نبود، افزود: بازیکنانم در مسابقات هر چه در توان دارند، ارائه میکنند. آنها نه کم فروشی کرده و نه کسی در تیم برای خودش بازی میکنند اما توانشان بیشتر از این نیست. ضمن اینکه اشتباهات داوری هم روی نتایج ما تاثیر منفی گذاشته است. مثلا در دیدار با نفت داور به جای اوت برای حریف کرنر گرفت که همان توپ به گل برتری نفت تبدیل شد.
سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه در مورد دیدار با ذوبآهن اصفهان خاطرنشان کرد: تیم ذوبآهن را کاملا آنالیز کردهایم و بر اساس داشتهها و توانایی بازیکنان، سعی میکنیم بهترین نفرات را به میدان بفرستیم. شاید تیم ما بتوانند ذوبآهن را در ورزشگاه خانگیاش شکست دهد و من این توانایی را در بازیکنان تیم خود میبینم.
وی خاطرنشان کرد: گرچه کسب پیروزی در زمین ذوبآهن کار بسیار سختی است اما همیشه سختیهای زندگی زیبا و قشنگ است. البته باید بگویم بین تیمهای حاضر در لیگ برتر فاصله زیادی نیست، تیم نفت صدرنشین تنها با یک گل ما را شکست داد و این نشان میدهد فوتبال برخلاف گذشته از حالت 3-4 بعدی خارج شده و امروز همه تیمها مطرح و مدعی هستند.
شرفی در پایان گفت: شرایط تیم مس سرچشمه روز به روز بهتر میشود و من بسیار امیدوارم این تیم بتواند در لیگ برتر بماند، من سعی خودم را برای رسیدن به این هدف انجام میدهم و اگر ناامید بودم، در تیم مس نمیماندم.
دیدار معوقه تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و مس سرچشمه کرمان از هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر، فردا دوشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
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