"ایران الف" به فینال مسابقات تنیس روی میز بانوان جام فجر راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بانوان ایران الف در دیدارهای روز یکشنبه با شکست اسلواکی در مرحله دوم رقابت های بین المللی تنیس روی میز بانوان فینالیست شد.

مرحله دوم مسابقات تیمی نخستین دوره رقابت های بین المللی بانوان، جام فجر امروز صبح برگزار شد تا تیم های اول تا سوم مسابقات شناخته شوند.

تیم ایران الف به مصاف تیم اسلواکی رفت و توانست با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی برسد و به فینال این مسابقات راه یابد.

محجوبه عمرانی از این تیم با نتیجه 3 بر 2 حریف اسلواک خود را شکست داد، ندا شهسواری دیگر ملی پوش کشورمان با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید و بازی دونفره دو تیم نیز با نتیجه 3 بر یک به سود ایران به پایان رسید.

اسلواکی پیش از این در مرحله گروهی با نتیجه 3 بر 2 ایران "ب" را شکست داده بود.

در دیگر دیدار این مرحله تیم های قزاقستان و مجارستان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند که قزاقستان با نتیجه 3 بر صفر حریف خود را شکست داد تا در فینال رقیب شاگردان قوام زاده باشد.

گفتنی است فینال تیمی این رقابت ها ساعت 17 امروز برگزار خواهد شد.