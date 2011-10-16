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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

فینال کانوی دونفره 500 متر/

هیوا افضلی مدال نقره آسیا را کسب کرد

هیوا افضلی مدال نقره آسیا را کسب کرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسابقه فینال کانوی دونفره 500 متر بانوان در رده سنی جوانان و بزرگسالان با کسب مقام دوم ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقه فینال کانوی دونفره زنان - جوانان والریا برزووسکایا - آنا ماشوسکایا از قزاقستان، هیوا افضلی، نادیا ساده از ایران، بینیومول بابیچان، بتی ژوزف از هند و الهه نیکو حرف صالحی، بهنوش اکابری از ایران حضور داشتند.

در پایان این مسابقه در رده سنی جوانان والریا برزووسکایا، آنا ماشوسکایا از قزاقستان با زمان 02:23:06 دقیقه اول، هیوا افضلی، نادیا ساده از ایران با زمان 02:23:63 دقیقه در مکان دوم قرار گرفتند و در رده سنی بزرگسالان نیز بینیومول بابیچان، بتی ژوزف از هند با زمان 02:28:66 در جایگاه اول و الهه نیکو حرف صالحی و بهنوش اکابری از ایران با زمان 02:42:09 در جایگاه دوم قرار گرفتند.
 

کد مطلب 1434484

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