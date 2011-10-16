"حریم" روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگارمهر، نمایش "‌حریم‌" به نویسندگی آرش عباسی و کارگردانی آرش دادگر از پنجشنبه 21 مهرماه در تالار اصلی برج آزادی روی صحنه رفته است. این نمایش روایت دختر پادشاهی است که جهت ادای نذر خود به زیارت امام رضا (ع‌) می‌رود که در این هنگام اتفاقاتی در صحن حرم روی می‌دهد و ...

خسرو احمدی، مجید امیری، امین طباطبایی، سیروس همتی، شیوا مکی‌نیان، پریسا مقتدی، آرش دادگر، احمد رشیدی، مهراب رستمی، احسان ناجی، رسول مکوندی، دومان ریاضی، امیر رجبی، عمار عاشوری، شهاب عباسیان و زیبا باقرشاهی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین منوچهر شجاع طراح صحنه، ونداد مساح زاده آهنگساز، پریدخت عابدین نژاد طراح لباس، ماریا حاجیها طراح گریم، نور‌ الدین حیدری ماهر مدیر تولید، حسین باختری عکاس،عمار عاشوری مدیر صحنه، زیبا باقرشاهی منشی صحنه و امیررجبی به عنوان طراح پوستر و بروشور در این نمایش حضور دارند.

حریم" به جز روزهای شنبه‌ هر روز ساعت 19 در تالار اصلی برج آزادی روی صحنه می‌رود.