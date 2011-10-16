عامل شهادت یکی از شهدای ناجا به دار آویخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم احمد علی گودرزی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه استوار دوم مهدی الیاسی نژاد در درگیری 10 تیرماه با اشرار مسلح مواد مخدر به شهادت رسید، افزود: پس از پیگیری های ماموران نیروی انتظامی یک از اشرار مسلح و پنج نفر از رابطین اشرار در یکی از روستاهای شهرستان بیرجند دستگیر شدند.

وی بیان کرد: طی بازجویی های حرفه ای توسط پلیس آگاهی و امنیت استان شرور لب به اعتراف گشود و معلوم شد که عامل شهادت شهید الیاسی نژاد نیز بوده است.

وی ادامه داد: در دستگیری این شرور که موسی نام داشت و تابعه استان سیستان و بلوچستان بود 200 کیلو گرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.

امیر گودرزی بیان داشت: این قاچاقچی مواد مخدر به اتهام حمل چندین محموله مواد مخدر به داخل کشور و مشارکت در درگیری مسلحانه با ماموران نیروی انتظامی با حکم دادگاه انقلاب بیرجند به اعدام محکوم شد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی افزود: این حکم با تائید دیوان عالی کشور و با حضور اولیای دم روز گذشته در بیرجند به مرحله اجرا درآمد.

وی در ادامه گفت: روز گذشته دو جوان که در یکی از محلات بیرجند اقدام به زورگیری کرده بودند در کوتاه ترین مدت با چهره نگاری شناسایی و دستگیر شدند.

امیر گودرزی بیان کرد: این دو جوان در بازجویی ها به شش فقره زورگیری اعتراف کردند.