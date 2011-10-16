شهید حسین لشگری الگوی شجاعت و ولایتمداری است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود سرلشگر شهید خلبان حسین لشگری ظهر یکشنبه با حضور امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده معاون فرمانده نیروی هوایی، سرتیپ شایان معاون اطلاعات نیروی هوایی، آیت الله اسلامی نماینده مجلس خبرگان رهبری، احمد عجم استاندار، امیرطاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، همسر شهید و جمعی از همرزمان در سالن آمفی تئاتر امام علی(ع) شهرستان تاکستان برگزار شد.

امیرسرتیپ خلبان حسین چیت فروش در این مراسم گفت: شهید لشگری 18 سال اسارت را در زندانهای مخوف صدام تحمل کرد و یک کلمه که دشمن از آن استفاده کند بر زبان جاری نکرد و این مقاومت و ایثار باید در کتابها ثبت و ضبط شود تا به نسل آینده برسد.

وی افزود: مقاومت 6114 روزه شهید لشگری تنها با اتکا به خداوند ممکن شد و پس از آزادی نیز ارادت خود را در صحنه های مختلف به رهبری نشان داد و نشان سیدالاسرایی را از مقام عظمای ولیات گرفت و در تاریخ انقلاب ماندنی شد.

نماینده نهاجا در ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: زندگی شهید لشگری آنقدر نکات آموختنی دارد که باید دهها و صدهها رمان واقعی از آن نگارش و در زمره آثار برجسته جهانی برای مردم جهان ثبت و ضبط شود.

وی افزود: شهید حسین لشگری در دوران اسارت از خدا خواسته بود تا بتواند حافظ قرآن شود و زمانی که از اسارت رها شد توانسته بود کل قرآن را حفظ کند و این موفقیت چیزی جز لطف الهی نیست.

همسر شهید لگشری الگوی مقاومت و عفاف است

این فرمانده نیروی هوایی کشور با تحسین مقاومت و انتظار 18 ساله همسر شهید گفت: متاسفانه کسی به ایثار و از خود گذشتگی همسر مومن شهید لشگری نپرداخته است در حالی که انتظار 18 ساله همسر شهید و تربیت فرزندی با ایمان کار بزرگی است که می تواند برای سایر بانوان هم الگو شود.

وی افزود: خانواده شهید حسین لشگری به تمام معنا یک الگوی خانواده اسلامی و ایثارگر است که دین مداری، عفاف و حجاب را سرلوحه زندگی خود قرار داده اند و باید در تاریخ انقلاب ثبت شود و به یادگار بماند.

امیرسرتیپ چیت فروش همچنین یادآورشد: هر چند در شرایط کنونی جنگ تمام شده اما وظیفه ما سنگین است و باید راه شهدا را ادامه دهیم تا خون ارزشمند آنها پایمال نشود.

سخنگوی نیروی هوایی کشور بیان کرد: شهید حسین لشگری پس از بازگشت به میهن با جایگاهی که داشت می توانست با تاسیس شرکت و دریافت وام های میلیاردی دنیای خود را آباد کند اما هرگز در این مسیر حرکت نکرد و ولایت مداری واقعی خود را نشان داد و پای ارزشهای خود باقی ماند.

وی گفت: اگر با ابعاد زندگی این شهید بیشتر آشنا شویم می توانیم به جرات بگوییم که زندگی، رفتار، منش، ایثار، استقامت و تقوی شهید حسین لشگری باید برای جهان اسلام الگو شود و در کتابی در اختیار همگان قرار گیرد.

امیرسرتیپ چیت فروش بیان کرد: المان شهید لشگری هم پس از ماهها بررسی کارشناسی و انتخاب مکانی مناسب طراحی و اجرا شد و با 60 جلسه کارشناسی یکی از المانهای زیبا و مستحکم است که یاد شهید را در اذهان زنده خواهد کرد.

وی با تقدیر از همکاری هماهنگ و منسجم مسئولان استان و شهرستان در ساخت این المان گفت: این بنای یادبود مظهر یک چهره استانی و ملی و فراملی است که یادش در خاطره ها خواهد ماند.