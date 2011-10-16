افزایش یک درصدی پروتئین موجود در محصول گندم در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ ایوب ایرانی فام در جلسه ارتقای کیفیت گندم و آرد و نان گفت: بررسی 742 نمونه جمع آوری شده گندم از 15 استان کشور توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نشان می دهد گندمهای تولیدی دارای وزن هکتولیتر خوب 78.6، درصد پروتئین 11.5، سختی دانه 48 و حجم رسوب SDS 50 بوده و در کل وضعیت گندم های تولیدی متوسط تا خوب ارزیابی شده است.

ایرانی فام افزود: در تظاهر خواص کیفی گندم، میزان پروتئین آرد بر قابلیت کشش خمیر، زمان فرم گرفتن خمیر و مقاومت آن در برابر مخلوط شدن، جذب آب فارینوگراف، عدد والوریمتری وتغییرات حجم رسوب پروتئین و SDS و به طورکلی ارزش نانوایی حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه بررسی شاخص های کیفی شامل هکتولیتر، گلوتن، پروتئین، زلنی، سنزدگی، رطوبت، افت مفید و غیر مفید در تعیین کیفیت گندم موثرند افزود: به طورکلی عوامل موثر برکیفیت نان به دو دسته خصوصیات ظاهری دانه (کیفیت خارجی) و خصوصیات درونی دانه (کیفیت داخلی) تقسیم می شوند.

ایرانی فام به ویژگیهای ظاهری دانه همچون تمیزی دانه، وزن هزاردانه، رنگ دانه (تیره وروشن بودن دانه)، شکل دانه، درصد یکنواختی دانه، درصد سن زدگی، فقدان دانه های جوانه زده، پربودن یا لاغربودن دانه (وزن هکتولیتر) و درصد رطوبت اشاره کرد.

وی گفت: علیرغم اهمیت خصوصیات درونی دانه گندم برای ارزشیابی ارزش نانوایی آن، خواص ظاهری دانه نیز به قضاوت در مورد کیفیت گندم کمک می کند، برای نمونه بین میزان گلوتن و درصد سن زدگی دانه و همچنین بین وزن هکتولیتر و میزان آرد روابطی برقرار است که این روابط در تعیین ارزش نانوایی گندم نقش بسیاری دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه تنش های محیطی مانند خشکی و گرما باعث کاهش وزن هکتولیتر شده و دانه هایی که از تنش خسارت دیده اند از وزن حجمی پایین تری برخوردارند، ادامه داد: وزن هکتولیتر (واحد حجم) یکی از معیارهای ساده، قدیمی و موثر بر کیفیت و ارزیابی محصول بوده و میزان استخراج آرد ازگندم بستگی به وزن هکتولیتر دارد به عبارت دیگر هر چه وزن هکتولیتر گندمی بالاتر باشد آرد خوب بیشتری از آن استخراج می شود.

ایرانی فام با اشاره به اینکه درصد سن زدگی گندم از دو درصد نباید تجاوز کند، افزود: گندمهای با درصد سن زدگی بیش از این مقدار به تنهایی قابل مصرف نبوده و باید با نمونه های با کیفیت بالا مخلوط شوند و یا اینکه مواد بهبود دهنده مثل اسیداسکوربیک و یا گلوتن به آنها اضافه شود و سپس مورد استفاده قرار بگیرند.

وی درصد و کیفیت پروتئین و گلوتن دانه، سختی دانه، کیفیت آسیاب شدن، درصد آرد، عمل آمدن خمیر، درصد جذب آب، نیاز اکسیداسیون آرد و بالاخره پخت و تهیه نان یا به عبارت دیگر حجم نان را از خصوصیات درونی دانه عنوان کرده و افزود: میزان پروتئین برای ایجاد تخلخل کافی و بافت مناسب در نان و در نتیجه تولید نان مطلوب ضروری بوده و بین میزان پروتئین و پارامترهای کیفی نان ارتباط مثبتی برقرار است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه در استان در رابطه با گندم دیم رقم سرداری و سرداری 39 برای سالهای خشکسالی مقاوم است، ادامه داد: در مقابل، رقم آذر دو نیز در مناطق با بارندگی بالا جواب می دهد.

وی با اشاره به اینکه برای تولید گندم و آرد مرغوب تر برنامه ریزی لازم دراستان انجام می گیرد ادامه داد: امکان تولید گندم بهتر و مرغوب تر در استان وجود دارد.