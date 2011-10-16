به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزایش قیمت آب مشترکین قمی را یک شایعه خواند و گفت: با توجه به این که در حال حاضر کیفیت آب شهروندان قمی مطلوب و مناسب نیست، از این رو شورای شهر قم با هر گونه افزایش قیمت در این بخش مخالف است.



وی افزود: در این خصوص تقاضاهایی نیز مطرح شد اما شورای شهر با آنها موافقت نکرد.



عضو شورای اسلامی شهر قم در ادامه با اشاره به مصوبات شورای اسلامی شهر قم طی یک ماه گذشته بیان داشت: ‌در طول یک ماه گذشته شورای شهر قم 21 جلسه رسمی و علنی داشت و جلسات کمیسیون های چهارگانه نیز به صورت مستمر برگزار شد که نتایج آنها تصویب 215 مورد توافق نامه، 88 لایحه و 3 طرح بود.



وی با اشاره به مهمترین این مصوبات گفت: از جمله این مصوبات تصویب طرح تخفیف در عوارض پروانه ساختمانی به میزان 20 درصد و جرایم کمیسیون های ماده 100 به میزان 10 درصد در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بوده است.



بختیاری تصریح کرد: این تخفیفات به مناسبت سالگرد سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به قم مصوب شده است و بر اساس این طرح کلیه مودیان می توانند از تاریخ 27 مهرماه تا پایان وقت اداری هفتم آبانماه سال جاری به شهرداری‌های مناطق مراجعه و از این تخفیفات بهره مند شوند.



پارکینگ طبقاتی خیابان معلم تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد



وی همچنین از تصویب مجوز تامین اعتبار پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی در خیابان معلم به میزان 5 میلیارد ریال خبر داد و افزود: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی در حال ساخت است و زمین آن نیز از سوی شهرداری اختصاص داده شده است و با این روند این پروژه تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در ادامه به تصویب مجوز راه اندازی سیستم پارکومتر هوشمند در هسته مرکزی شهر قم، به یک شرکت اشاره کرد و اظهار داشت:‌ در شهر قم برخی از محل پارک کنار معابر با پارک کردن های بدون حد و مرز و یا به منظور بهره برداری‌های تجاری، استفاده سوء می‌کردند و راه اندازی این سیستم در راستای ساماندهی پارکینگ‌های کنار معابر و شواری شهر در حال اجرا می‌باشد.



وی افزود: در حال حاضر پارکومترهای هوشمند در خیابان صفائیه نصب شده است و در خیابان بلوار امین نیز به صورت غیرهوشمند فعال است.



انتظار همکاری شورای ترافیک استان با شهرداری در اجرای کامل سیستم پارکومتر هوشمند



بختیاری یادآور شد: انتظار اعضای شورای شهر این است که شورای ترافیک استان به شهرداری اجازه دهد که این طرح را در تمام خیابان های سطح شهر اجرا کند چرا که این طرح می تواند نقش بسزایی در مدیریت پارکینگ های قم داشته باشد.



وی در ادامه گفت: از جمله دیگر مصوبات شورای اسلامی شهر طی یک ماه گذشته می‌توان به تصویب مجوز بهسازی خیابان کارگر و پل شهید دستغیب و همچنین تصویب بودجه سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری به مبلغ 61 میلیارد ریال اشاره کرد.

